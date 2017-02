(BB) - Am Wochenende hat die grüne Jugendbewegung auf einer Generalversammlung ihren Vorstand neu bestimmt. Déi jonk Gréng hatten in letzter Zeit öfters ihre Stimmen erhoben und Kritik an der Regierungspolitik geäußert. So zum Beispiel beim umstrittenen Freihandelsabkommen CETA und in der jüngsten Diskussion für ein Burka-Verbot.

"Wir haben klare Überzeugungen und treten für diese ein. Wir sagen, was wir denken, und so mag es sein, dass zuweilen Kritik zurückhallt. Das hält uns allerdings nicht davon ab, unsere Meinung zu verteidigen", sagt der neue Sprecher Meris Sehovic im Gespräch mit "wort.lu". Minister Nicolas Schmit hatte für seinen Teil die Haltung des politischen Nachwuchses zum Burka-Verbot als "naiv" bezeichnet.

Neue Führungsspitze



Meris Sehovic (25 J.) wurde am Wochenende als neuer Sprecher von Déi jonk Gréng genannt und folgt somit auf Bob Picard, der sein Mandat vorzeitig abgegeben hatte. Sehovic gehört der grünen Jugendbewegung seit fünf Jahren an. Beruflich ist er als politischer Berater des EU-Abgeordneten Claude Turmes tätig.



Meris Sehovic wurde einstimmig zum neuen Co-Sprecher ernannt.

Das neue, paritätisch besetzte Führungsduo von Déi jonk Gréng setzt sich nun aus Catia Fernandes und Meris Sehovic zusammen. Co-Sprecherin Catia Fernandes (28) wurde auf der Generalversammlung für ein weiteres Jahr im Amt bestätigt.



Sowohl Sehovic als auch Fernandes erhielten wurden einstimmig gewählt.



Das Mandat des Schatzmeisters übt weiterhin Felix Schmit (23) aus. Weitere Vorstandsmitglieder sind: Gina Arvai (23), Liam Bremer (17), Karma Catena (15), Tom Faber (28), Paul Matzet (29), Mylana Pfeiffer (23) und Jana Weydert (22).

Auf der Prioritätenliste



In den kommenden Monaten wollen sich Déi jonk Gréng besonders mit den anstehenden Gemeindewahlen befassen und Vorschläge gegen soziale Ungerechtigkeiten aufzeigen. Sie warnen außerdem vor dem Aufschwung rechtspopulistischer Bewegungen.

"Als politische Jugendorganisation wollen wir unsere alternativen Vorschläge in Zukunft noch stärker in die öffentliche Debatte einbringen und Menschen für eine grundlegende Verbesserung der Gesellschaft begeistern,“ fasst Meris Sehovic zusammen.