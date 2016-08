(ml/dpa) - Frankreich will im September die EU-Kommission auffordern, die Verhandlungen für das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP zu stoppen. "Beim Treffen der Handelsminister in Bratislava Ende September werde ich im Namen Frankreichs ein Ende der TTIP-Verhandlungen beantragen", sagte der französische Handelsminister Matthias Fekl am Dienstag dem Sender RMC Radio.



Keinerlei Entgegenkommen



Für die Verhandlungen gebe es in Frankreich keine politische Unterstützung mehr, sagte Fekl zur Begründung: "Es sollte ein absolut eindeutiges Ende geben, damit wir ein Neustart auf einer guten Grundlage hinbekommen." Bereits zuvor war Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel zu dem Schluss gelangt, dass die Verhandlungen mit den USA de facto gescheitert seien, auch wenn es keiner dies so richtig zugebe. Die amerikanischen Verhandlungspartner hätten keinerlei Entgegenkommen gezeigt, betonte der SPD-Vorsitzende. Deshalb sei nicht mehr mit einer Einigung zu rechnen.



"Zu früh um die Lage abzuschätzen"



Außenminister Jean Asselborn äußerte sich in einer knappen Stellungnahme gegenüber dem "Luxemburger Wort" sehr vorsichtig. Er weigerte sich ein Urteil abzugeben. Derzeit sei es noch zu früh um abzuschätzen, ob die TTIP-Verhandlungen eines Tages von Erfolg gekrönt sein werden oder nicht. Es stehe noch viel Arbeit bevor.



Nach Asselborns Einsicht müssen sich die Amerikaner künftig bei einer Reihe von wesentlichen Punkten bewegen. Zum einen müsse der US-Markt bei öffentlichen Ausschreibungen geöffnet werden. Zum anderen müssten sich die Amerikaner dazu bereit erklären, verschiedene Standards , die in Europa fest verankert sind, einzuhalten.



Den TTIP-Widerstand, der sich in Deutschland und Frankreich bildet, führt Asselborn unter anderem auch auf den Wahlkampf zurück, der zurzeit in beiden Ländern geführt wird. In erster Linie sollte man nun das Augenmerk auf das CETA-Abkommen mit Kanada richten, das im kommenden Monat auf der politischen Agenda steht.

Mosar: "TTIP ist klinisch tot"



Marc Angel (LSAP), der Präsident des außenpolitischen Parlamentsausschusses, rät den Europäern und Amerikanern davon ab, um jeden Preis eine Einigung in Sachen TTIP erzwingen zu wollen. Sinnvoller wäre es, strittige Punkten auszuklammern.



Laurent Mosar, der außenpolitische Sprecher der CSV, der sich als Verfechter von Freihandelsabkommen bezeichnet, räumt TTIP nur noch wenig Chancen ein: „TTIP ist eigentlich klinisch tot.“ Schuld daran sei vor allem die sture Haltung der Amerikaner.







