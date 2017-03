(DS) - Nach fünf Jahren legt Lydie Err demnächst ihr Mandat als Ombudsman nieder. In ihrem letzten Jahresbericht widmete sie ausnahmsweise den Flüchtlingen ein ganzes Kapitel. Das macht durchaus Sinn, sind doch die Beschwerden, die die Flüchtlingsproblematik betreffen, im vergangenen Jahr um immerhin 300 Prozent gestiegen.



In den allermeisten Fällen geht es um die nach wie vor sehr langwierige Prozedur. "Die Zusammenarbeit mit der Immigrationsbehörde klappt trotz der enormen Belastung der Mitarbeiter sehr gut", erklärte Lydie Err am Donnerstag im Kammerplenum bei der Vorstellung des Jahresberichts 2016. Trotz des allgemeinen Lobs sprach die Ombudsfrau aber auch einen Tadel aus. Zieht ein Asylbewerber vor Gericht, nachdem sein Asylgesuch abgelehnt wurde, steht die Behörde kaum noch für Gespräche bereit. Auf Nachfrage werde dann stets auf das laufende Gerichtsverfahren verwiesen.

Als etwas problematischer erweisen sich die Kontakte zwischen der Bürgerbeauftragten und dem Olai. Die Integrationsbehörde lasse sich Zeit, bevor sie auf ihre Anfragen reagiere, so Err.



Externe Kontrolle in den Flüchtlingsunterkünften



Eine der beiden Empfehlungen, die Err diesmal ausspricht, betrifft die externe Kontrolle der Flüchtlingsunterkünfte. Sie würde es begrüßen, wenn der Ombudsman in seiner Eigenschaft als Kontrolleur von geschlossenen Anstalten auch die Flüchtlingsunterkünfte auf die Einhaltung der Menschenrechte überprüfen könnte. Aktuell sieht das Gesetz nur die Kontrolle von Einrichtungen vor, in denen Menschen gegen ihren Willen festgehalten werden, etwa Gefängnisse oder geschlossenen psychiatrische Abteilungen.



Obwohl es nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fällt, hatte sich Err mit ihren Mitarbeitern in den letzten Monaten in einigen Flüchtlingsunterkünften umgesehen und fand die Beanstandungen, die die Flüchtlinge bei ihr vorgebracht hatten, zumindest teilweise bestätigt.



Die Bürgerbeauftragte würde sich auch wünschen, dass mehr Sozialarbeiter im Einsatz wären, um die Asylbewerber zu betreuen.



Mehr als 1000 Beschwerden



Wegen der vielen Eingaben im Zusammenhang mit der Asylprozedur waren im vergangenen Jahr so viele Dossiers beim Ombudsman eingegangen wie selten. Es wurden 863 neue Fälle registriert, hinzu kamen noch 217 Dossiers vom vergangenen Jahr. Alles in allem landeten also mehr als 1.000 Beschwerden auf dem Tisch von Lydie Err.



Err wird sich am 23. April in den Ruhestand verabschieden. Sie hatte im Februar 2012 die Nachfolge von Marc Fischbach angetreten. Der oder die Nachfolgerin wird zwischen dem 14. und 23. März im Kammerplenum im Rahmen einer geheimen Abstimmung gewählt. Als aussichtsreichste Kandidatin gilt die Rechtsanwältin Claudia Monti.