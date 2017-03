(CBu) - Die Staatsanwaltschaft Luxemburg hat im Fall der illegalen Abhöraktion des Geheimdienstes SRE eine Voruntersuchung eingeleitet. Dabei beruft sie sich auf entsprechende Medienberichte, wonach eine Überwachung des SRE trotz ausgelaufener, per Gesetz aber erforderlicher Autorisierung fortgeführt worden sei.



Auf Nachfrage des "Luxemburger Wort" hatte ein Justizsprecher am Mittwoch noch gesagt, dass man den Fall "analysiere". Das Ermittlungsverfahren sei bereits am Dienstag, dem 21. März, aufgenommen worden, heißt es nun in der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen würden andauern. Weitere Auskünfte will die Justiz zu diesem Zeitpunkt nicht erteilen.

Die Opposition hatte am Mittwoch bemängelt, dass weder Premierminister Xavier Bettel (DP) noch die SRE-Direktorin Doris Woltz, der parlamentarische Kontrollausschuss oder andere mit dem Dossier Vertraute nach dem Vorfall die Staatsanwaltschaft eingeschaltet haben. Jetzt wurde die Justiz von sich aus tätig und will die Vorkommnisse zumindest prüfen.







