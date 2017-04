(ml) - Die jüngste illegale Abhöraktion des Service de renseignement (SRE) ist noch längst nicht ausgestanden. Mitte März drang die Nachricht in die Öffentlichkeit, dass mehrere Wochen lang Telefongespräche belauscht wurden, ohne dass zuvor die erforderliche Genehmigung verlängert worden war.



Am 21. März hatte die Staatsanwaltschaft eine Voruntersuchung eingeleitet und verzichtete damals darauf weitere Auskünfte zu erteilen. Die Direktorin des Geheimdienstes, Doris Woltz hat sich unterdessen wegen einem möglichen Verstoßes gegen das Berufsgeheimnis an die Staatsanwaltschaft gewandt.



Zwei bis drei Wochen früher informiert



Obwohl sich die Justiz in den Fall eingeschaltet hat, konnten die laufenden Ermittlungen die Opposition nicht besänftigen. Die Mitglieder des parlamentarischen SRE-Kontrollausschusses haben Gast Gibéryen aufgefordert, am 6. April vorstellig zu werden, berichtet der Sender 100,7. Der ADR-Sprecher soll Stellung beziehen zu den Behauptungen, die er am 22. März aufgestellt hatte.



Eigenen Aussagen zufolge erfuhr Gibéryen bereits zwei bis drei Wochen vor der Presse-Enthüllung von dem illegalen Lauschangriff. Dies würde bedeuten, dass der ADR-Abgeordnete mindestens eine Woche früher als der Kontrollausschuss über die jüngste Panne beim Geheimdienst Bescheid wusste.



André Kemmer ist ADR-Mitglied



100,7 Informationen zufolge soll Premierminister Xavier Bettel noch am gleichen Tag Kontakt mit Gast Gibéryen aufgenommen haben, um herauszufinden wer dessen Informant war. Der ADR-Abgeordnete weigerte sich jedoch die Identität preiszugeben. Sicher ist, dass Gibéryen Kontakt mit einem ehemaligen Geheimdienstagenten pflegt, heißt es weiter.



Ex SRE-Mitarbeiter André Kemmer, der in der vorigen Geheimdienstaffäre verstrickt war, ist Parteimitglied der ADR. Gibéryen versichert jedoch, dass Kemmer ihm kein Insiderwissen aus dem Geheimdienst vermittelt habe. André Kemmer scheint unterdessen mit der Politik zu liebäugeln. Der Ex-Agent zieht in Erwägung, vor dem Hintergrund der Kommunalwahlen eine ADR-Liste in Schifflingen aufzustellen. Er kann dabei auf die Unterstützung von Gibéryen zählen.



