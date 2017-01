Par Gaston Carré

Jamais ceux qui nous quittent ne s'en vont seuls, toujours ils partent avec un pair ou un frère, pour consacrer dans l'au-delà une connivence, une affinité ou une similarité. Padre Belmiro, décédé la nuit dernière, s'en va en éminente compagnie, dans le sillage de Mario Soares, et l'on ne pouvait, pour le Padre, rêver plus belle compagnie: tous deux partageront les souvenirs de leurs batailles, de leurs engagements, de leurs ferveurs, car tous deux, Belmiro en soutane et son compatriote Soares en cape, furent au service de la liberté et de l'émancipation, des peuples et des âmes, et si belle est la coïncidence de cet attelage que l'on pourrait intervertir les chevaux, pour affirmer que Soares fut un curé défroqué et Belmiro un Che à goupillon.

Figure emblématique de la communauté lusophone

Car Belmiro, «Padre Belmiro», figure emblématique et tutélaire de la communauté lusophone au Luxembourg, fut un prêtre combattant, de ces prêtres comme on n'en fait plus plus, bouillonnants et bravaches, forts en gueule et hauts en couleurs, prêts à jeter le missel à la tête des puissants, prêts même à quelque accommodements avec le Seigneur pour une ouaille en difficultés, quand son bonheur ici-bas était plus urgent que le salut là-haut. Il y avait, on l'aura compris, du Don Camillo en Padre Belmiro, sous condition d'ajouter qu'il était un philosophe, et non une figure de cinéma. Des années durant Belmiro a donné ses éditoriaux à nos confrères de l'hebdomadaire Contacto, des éditos comme de même on n'en fait plus: savoir, sagesse et grand style, des éditos à l'ancienne, qui par-delà leur contenu postulaient l'intelligence du lecteur à mesure que s'exerçait celle de leur auteur.

Avec Kant et Russel

Au printemps 2009 d'ailleurs Belmiro avait publié une somme de ses réflexions, «O Homem a beira do seu destino», L'homme au bord de son destin, un florilège d'interrogations, d'observations et de méditations, des textes à l'image de leur auteur: inspirés et impétueux, édifiants et érudits, hétérodoxes parfois, comminatoires souvent, affranchis toujours. A la communauté lusophone, «Padre Belmiro» avait donné, avec cet examen de l'humanité sur la margelle de son destin, une lecture de chevet, un livre d'heures et un viatique, par quoi Belmiro de surcroît exhaussait sa communauté aux étiages d'un patrimoine universel – Kant et Bertrand Russell sont notre bien commun, et le Padre colportait la philosophie dans la «casa portuguesa» comme dans les cénacles les plus distingués.



Ce faisant, Belmiro nous rappellait que le Portugal pour sa part a enfanté Pessoa, Samarago et Antunes, et que si ses compatriotes nous apportent des demeures bien charpentées, ils nous apportent de même des constructions de l'intellect finement ouvragées.



Padre Belmiro, c'était Don Camillo chez Mélusine, clerc de grand coeur et de grande vigueur, à la fois loyal et rebelle.

C'était Don Camillo chez Mélusine

Padre Belmiro, c'était Don Camillo donc chez Mélusine, clerc de grand coeur et de grande vigueur, à la fois loyal et rebelle, qui n'hésitait pas à torcher les gouvernants. Mais un Don Camillo qui aurait lu Schopenhauer, Kierkegaard et Spinoza – «um agitator de consciencias e um pacificador social», selon les termes de Cunha Rodrigues lors de la présentation du livre à l'Abbaye de Neumünster.

Une irradiante humanité



Il était costaud, le père. Osons dire qu'il y avait quelque chose de viril chez lui. Nourri au bon blé de son Fundao natal, rustique et quasi athlétique, on pensait qu'il était inaltérable, qu'il avait d'ores et déjà accédé à l'éternité. Puis il fallut, fin de l'année dernière, admettre qu'il était alité dans un hôpital et constater, hélas, que sans doute il ne le quitterait plus.



Ne nous affligeons pas trop pour lui toutefois: il est bien, le Padre, là où il se trouve désormais, nous-mêmes seuls sommes à plaindre, qui perdons un homme et ses écrits. Les écrits donnaient à notre entendement ce surcroît que l'on pourrait appeler la grâce, la fréquentation de l'homme, ne fût-ce qu'une heure, vous illuminait de son humanité une journée durant. Obrigado Padre, e alla prossima!



Belmiro Naino de Campos est décédé durant la nuit de mardi à mercredi à la clinique d'Eich, à Luxembourg. Il avait 86 ans. Né le 27 novembre 1930, il étudia à Guarda, au Portugal, avant d'acquérir ses titres en philosophie à l'Université de Rome. Son sacerdoce au Grand-Duché débuta en 1978, où il dirigea la Mission catholique portugaise. Belmiro fut aussi le principal architecte de la Santa Casa da Misericordia do Luxemburgo.