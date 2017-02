(mig) - „Es darf nicht sein, dass Hausaufgaben das Familienleben belasten“, sagt Claude*. Der Mittfünfziger ist seit über 30 Jahren Grundschullehrer und unterrichtet eine sechste Klasse. Er ist für einen gemäßigten Umgang mit Hausaufgaben und der Ansicht, dass Schüler, die einen Sechs- oder Sieben-Stunden-Tag hinter sich haben, abends nicht noch einmal zu Hause die Bücher und Hefte auspacken sollten. „Schüler haben ein Recht auf erholsame Wochenenden und Ferien, so wie die Lehrer auch“, sagt Claude.



Hausaufgaben an Wochenenden werden bei ihm auf ein Mindestmaß reduziert. Während den Ferien gibt es nur selten Hausaufgaben, und wenn, dann nur, „wenn ich sehe, dass unbedingt etwas wiederholt werden sollte“. Ansonsten gilt: Ferien sind Ferien.



Wenn Eltern unruhig werden



Seine Schüler stehen kurz vor den „Epreuves standardisées“. Im Zyklus 4, so seine Beobachtung, werden Eltern deutlich unruhiger. Manche werden dann richtig aktiv „und fragen auch schon mal nach Hausaufgaben während den Ferien oder nach Lernmaterialien für zu Hause“, erzählt Claude.



Der Grundschullehrer arbeitet, wie viele seiner Kollegen, mit einem differenzierten Wochenplan. Die Hausaufgaben sind integriert. Der Wochenplan hat den Vorteil, dass die Kinder im Voraus wissen, was ansteht und sich die Arbeit über die Woche einteilen können. So müssen sie nicht auf ihren Sport- oder Musikunterricht verzichten.



Zusätzlich wird an drei Wochenstunden am Plan gearbeitet. Schüler, die Probleme mit der Arbeitseinteilung haben, erhalten Tipps, bis sie sich alleine zurechtfinden. „Meist geht das ziemlich schnell“, so Claudes Erfahrung. Viele Eltern reagieren positiv auf den Wochenplan. „Sie wertschätzen die Flexibilität, die ein Wochenplan bietet“, erzählt der Grundschullehrer.



Dialog zwischen Schule und Eltern



Ihm ist wichtig, dass die Hausaufgaben nicht zur Belastung werden. Deswegen unterhält er sich regelmäßig mit den Eltern und tauscht sich mit dem Personal der „Maison relais“ aus. „Für mich ist wesentlich, dass die Kinder die Aufgaben autonom erledigen können und dass sie nicht zu lange dabei hocken. Das ist nicht der Sinn der Übung. Man sollte die Schulzeit nicht in die Familie auslagern.“