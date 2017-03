(mig) - Der ADR-Abgeordnete Fernand Kartheiser hat mit einem auf Facebook geposteten RTL-Artikel über die Reaktion der polnischen Botschaft auf Jean Asselborns Polen-Kritik eine Welle von Hasskommentaren gegen den Luxemburger Außenminister losgetreten. Ein ADR-Anhänger wünscht dem Luxemburger Diplomatiechef gar den Tod.



Sein Kommentar "Den muss och mol mat engem décapotablen Auto durch Dallas gefouert ginn" spielt auf die Ermordung von US-Präsident John F. Kennedy im Jahr 1963 an.



Der Hasskommentar - er wurde inzwischen gelöscht - wurde von mehreren ADR-Anhängern geliked. Unter ihnen ist auch Joe Thein, der für die ADR im Petinger Gemeinderat sitzt. Der junge ADR-Politiker wird dafür auf Facebook heftig kritisiert.



Ein Kommentator fordert Fernand Kartheiser dazu auf, sich von solchen Hass-Posts zu distanzieren und disziplinarische Maßnahmen zu ergreifen, die verhindern, dass aktive ADR-Mitglieder sich als Anhänger von solchen Hasskommentaren outen.



Thein selbst wehrt sich gegen die Kritik und spricht von Rufmord. Er werde sich das Recht vorbehalten, juristisch gegen Anschuldigungen vorzugehen. "Et wäert jo nach erlaabt sinn, op eng Städterundfahrt mam Auto am Dallas am konservativen US-Bundesstaat Texas ze goen", so sein ablenkender Zusatzkommentar.

Fernand Kartheiser mischte nicht bei der von ihm vor zwei Tagen losgetretenen Diskussion mit, reagierte aber am Mittwochmorgen. Er distanziert sich von der hitzigen Hassdiskussion im Netz und weist jede Verantwortung für die Kommentare anderer auf seiner Facebookseite von sich.



Diese Position handelte dem ADR-Abgeordneten dann wiederum die Kritik von DP-Generalsekretär Marc Ruppert ein, der Kartheiser auf Twitter vorwirft, sich vor seiner Verantwortung zu drücken.







Manéier F.Kartheiser: Op FB "kontrovers" Artikelen deelen, sëch dann awer net un Diskussiounen "bedeelegen"...Deng Wall deng Verantwortung! — Marc Ruppert (@RuppertMarc) March 1, 2017





Sou einfach kann den Här Kartheiser sech net aus der Verantwortung rieden fir dat wat op senger Wall passéiert! — Marc Ruppert (@RuppertMarc) March 1, 2017