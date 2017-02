(mig) - Faktisch ist die Anweisung von Mady Delvaux aus dem Jahr 2005, dass die Wochenenden und die Schulferien hausaufgabenfrei sein sollten, nach wie vor in Kraft. Wortwörtlich heißt es dort: „Aucun travail (à domicile) ne peut être imposé aux élèves pour les périodes de vacances. Les élèves n'auront aucun travail à réaliser le week-end.“



Bildungsminister Claude Meisch macht in seinen „Circulaires“ diesbezüglich keine neuen Angaben. Er belässt es bei der Anweisung seiner Vorgängerin, die er aus einem ganz bestimmten Grund nicht abschaffen will. „Sie gibt den Inspektoren die Möglichkeit, einzugreifen, falls irgendwo über die Strenge geschlagen wird“, begründet Meisch seinen Entschluss.



Hausaufgaben an Wochenenden und in den Schulferien sollten nicht sein, findet also auch Claude Meisch. Sie verteufeln will er aber auch nicht. In manchen Fällen könnte etwas Heimarbeit ganz sinnvoll sein, sagt der Minister und Vater von drei Kindern. „Es liegt im Ermessen der Lehrer, zu beurteilen, ob die ganze Klasse oder einzelne Schüler übers Wochenende oder in den Ferien Lernstoff wiederholen sollten“.



In vielen Schulen wird heute mit Wochenplänen gearbeitet, die sich auch übers Wochenende erstrecken. „Manche Familien sparen sich einen Teil der Hausaufgaben absichtlich für das Wochenende auf, u.a. weil die Eltern dann mehr Zeit für ihre Kinder haben“, erzählt die Schulinspektorin Francine Vanolst.

Eltern fordern „obligatorische“ Hausaufgaben



Manche Eltern jedoch fordern von den Lehrern „obligatorische“ Hausaufgaben für die Ferien, als Druckmittel, weil sie ihre Kinder nur so zum Arbeiten bewegen können. Die Inspektorin aber pocht darauf, dass Schulaufgaben an Wochenenden und in den Ferien nicht obligatorisch sein dürfen. „Eltern, die das in Frage stellen, haben das Recht, die Hausaufgaben zu verweigern“, sagt Francine Vanolst.

Es gibt aber auch Eltern, deren Kinder unter der Last zusammenbrechen, die sich aber nicht trauen, das offen anzusprechen, u. a. aus Angst vor Repressalien. „Die Partnerschaft zwischen Elternhaus und Schule muss so sein, dass Rückmeldungen an die Lehrer möglich sind, ohne dass sich dies negativ auf die Kinder auswirkt“, antwortet die Schulinspektorin.



Dialog zwischen Elternhaus und Schule



Wichtig sei die Kommunikation, der regelmäßige Austausch zwischen Schule und Eltern bzw. Schule und Betreuungseinrichtung, auch über das Thema Hausaufgaben. Die Aufklärung an Informationsabenden über die Rolle der Eltern im Umgang mit Hausaufgaben ist ein Teil dieses Austauschs. „Wenn Hausaufgaben zum Problem im Elternhaus werden, muss das ernst genommen werden“, sagt auch Meisch. Zur Not können Eltern sich an den Inspektor wenden, der dann seiner Inspektionspflicht nachkommen muss.



Wird den Hausaufgaben heute ein größerer Stellenwert beigemessen als früher? Nein, findet die Inspektorin, „aber sie werden stärker thematisiert, weil die Gesellschaft sich verändert hat.“ Claude Meisch drückt es so aus: „Die Tage sind durchstrukturierter. Die Zeitfenster, die für das Erledigen der Hausaufgaben zur Verfügung stehen, sind enger geworden. Deshalb ist die Diskussion heute eine andere.“



Verstärkung ungleicher Bildungschancen



Hausaufgaben haben das Potenzial, ungleiche Bildungschancen weiter zu verstärken und die Schere zwischen bildungsnahen und bildungsfernen Familien weiter auseinanderdriften zu lassen. Deshalb warnt Claude Meisch davor, den Lernprozess zu sehr auf Hausaufgaben aufzubauen. Hausaufgaben sollten kein zu bedeutendes Element des Lernens sein, findet er, „Und auf keinen Fall sollten Hausaufgaben dazu führen, dass Freizeitaktivitäten, die für die Entwicklung der Kinder ebenso wichtig sind, vernachlässigt werden."