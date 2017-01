(ml) - In Luxemburg wird die kostenlose Nutzung des öffentlichen Transports vom 18. auf das 20. Lebensjahr ausgedehnt. Dies haben Nachhaltigkeitsminister François Bausch und der delegierte Hochschul- und Forschungsminister Marc Hansen am Freitag nach einem Treffen mit der "Association des cercles d'étudiants" (ACEL) und der LCGJ, der Jugendorganisation des Christlichen Gewerkschaftsbundes verkündet. Die Neuerung tritt am 1. August in Kraft.



Demnach dürfen ab kommendem Sommer auch die Studenten Bahn und Bus gratis nutzen. Um in den Genuss des Gratis-Angebots zu bekommen, müssen sie ab dem 21. Lebensjahr eine personalisierte "m-Kaart" beantragen. Die Studenten müssen dafür in einem CFL-Schalter ihren Personalausweis und eine Bescheinigung ihrer Universität zeigen. Die Anfrage muss jährlich erneuert werden.



Bislang waren die Hochschüler auf eine Jumbokarte angewiesen, um Zug und Bus zu einem vorteilhaften Preis nutzen zu können. Die "Jumbokaart", die jährlich 75 Euro gekostet hat, wird bald der Vergangenheit angehören. Bei jungen Erwachsenen, die unter 21 Jahre alt sind und nicht mehr zur Schule gehen, reicht ein Personalausweis aus, um die neue m-Kaart ausgehändigt zu bekommen. Die Ausdehnung der kostenlosen Nutzung des öffentlichen Transports bringt dieses Jahr für den Staat Mindereinnahmen in Höhe von 165.000 Euro mit sich. Ab 2018 sind es jährlich 500.000 Euro.



Bereits seit Oktober vergangenen Jahres dürfen sämtliche Sekundarschüler mit dem "mycard"-Ausweis den öffentlichen Transport umsonst nutzen. Das Angebot richtet sich sowohl an Schüler von privaten als auch an jene von öffentlichen und internationalen Lyzeen.



Neu ist, dass die Karte auch während der Ferien benutzt werden darf. Zuvor war der Ausweis auch nur auf dem direkten Schulweg gültig. Die Leidtragenden waren Schüler, die mehrere Wohnorte hatten bzw. Jugendliche, die für außerschulische Aktivitäten woanders hin mussten.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.