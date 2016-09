(BB) - Gleich zu Beginn der Legislaturperiode hatte die Regierung angekündigt: Frauen sollen gezielter in Top-Positionen der Privatwirtschaft und öffentlicher Instanzen gefördert werden. Eine selbst auferlegte Quote soll das "unterrepräsentierte Geschlecht" unterstützen. Ausgewiesenes Ziel der Regierung ist es, 40 Prozent Frauen in den Verwaltungsräten von öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen mit staatlicher Beteiligung bis zum Jahr 2019 aufzuweisen.

In einer Pressemitteilung weist das Ministerium für Chancengleichheit nun auf die kontinuierlichen Bemühungen hin. Jüngsten Daten zufolge hat der Anteil an Frauen in den Verwaltungsräten von öffentlichen Einrichtungen, wirtschaftlicher Interessenvereinigungen (GIE) und börsennotierter Unternehmen im Juni 25,66 Prozent erreicht. Anfang 2015 waren es zum Vergleich rund 22 Prozent.

Insgesamt vereinen die öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen, in denen der Staat Aktionär ist, 865 Mandate. Zurzeit werden 643 Posten von männlichen und 222 von weiblichen Vertretern bekleidet. Sollte insgesamt eine Quote von 40 Prozent erreicht werden, so müssten 124 Frauen für freie Stellen genannt werden.



Der Staat kann selbst über 518 der 865 Vertreter bestimmen. Die Herausforderung liegt darin, dass der Staat nicht alle Stellen in den Gremien besetzt. Auch andere Aktionäre müssen mitziehen. Soll die 40-Prozent-Quote gelingen, müssen alle Partner öfters Kandidatinnen für einen Posten berücksichtigen.