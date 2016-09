(stb) - In Anwesenheit von Arbeitsminister Nicolas Schmit hat die Gewerbeinspektion am Mittwoch ihren Jahresbericht von 2015 vorgestellt. Die Zahl der Arbeitsunfälle lag im vergangenen Jahr bei 27 000. Damit blieb die Zahl im Vergleich zu den vorangegangen Jahren auf einem konstant hohen Niveau. "Ich will nichts beschönigen. Luxemburg ist kein Champion bei der Prävention von Arbeitsunfällen. Hier besteht noch Nachholbedarf", meinte Nicolas Schmit.

Besonders stark betroffen ist traditionell die Baubranche. 2015 kamen insgesamt neun Menschen bei Arbeitsunfällen ums Leben, davon alleine sieben im Bausektor. Diese Unfälle seien meist auf gravierende Nachlässigkeiten zurückzuführen, so der Minister. Deswegen soll auch spezifisch für den Bausektor eine Sicherheitswoche organisiert werden, um auf die Gefahren aufmerksam zu machen.



Um die hohe Zahl von Arbeitsunfällen zu senken, plant das Arbeitsministerium eine Verschärfung des Sanktionskatalogs bei Verstößen gegen Sicherheitsbestimmungen und das Arbeitsrecht. Der entsprechende Gesetzentwurf liegt zurzeit dem Staatsrat zur Begutachtung vor. Schließlich bräuchten die Inspekteure auch die nötigen Instrumente, um notfalls durchgreifen zu können.

Reform der Gewerbeinspektion

Nicolas Schmit weiß um den schlechten Ruf der Gewerbeinspektion. Man habe aber bereits wichtige Akzente gesetzt., um die Gewerbeinspektion von Grund auf zu reformieren. "Die Reform ist auf den Schienen, aber wir sind noch nicht angekommen." Es brauche eben seine Zeit, um eine Verwaltung wie die Gewerbeinspektion, die jahrzehntelang von "Immobilismus" geprägt gewesen sei, zu reformieren.



Dabei müsse die Gewerbeinspektion auch mit den veränderten Rahmenbedingungen in einer sich veränderten Arbeitswelt schritthalten. Die Digitalisierung müsse auch hier Einzug halten, um die Effizienz zu erhöhen.



Um die Schlagkraft der Gewerbeinspektion zu erhöhen, sollen in den kommenden zwei Jahren zusätzlich 36 neue Inspekteure eingestellt werden. Die Aufstockung werde in mehreren Etappen vonstatten gehen, da die neuen Inspekteure auch gut geschult sein müssten. Neben der Rekrutierung von zusätzlichem Personal soll auch die Aus- und Weiterbildung der Inspekteure verbessert werden. Denn neben der Sanktionierung sollen die Inspekteure auch eine beratende Rolle übernehmen.

