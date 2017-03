Von Dani Schumacher

Schon nach wenigen Minuten war klar, wo die Reise hingehen würde. Noch während der Präsident und der Vizepräsident des Syfel, Serge Eberhard und Marc Linden, Erklärungen zu den verschiedenen Vorschlägen und Gegenvorschlägen, die in den letzten Tagen zwischen dem Innenministerium und dem Bistum sowie dem Syfel hin und her gegangen waren, gaben, machte sich Unmut bei den Vertretern der Kirchenfabriken breit.



Die Ideen, die Innenminister Dan Kersch zuletzt unterbreitet hatte, waren so gar nicht nach ihrem Geschmack. Die Diskussion bei der Syfel-Generalversammlung fiel denn auch recht lebhaft aus.

„Wir stehen wieder am Anfang“, resümierte der Syfel-Vorsitzende. Kersch halte an seinen ursprünglichen Ideen fest, er sei nicht bereit, von der Abschaffung der Kirchenfabriken, bzw. von der Einrichtung eines Kirchenfonds abzusehen. Auch der Vorschlag, Unterorganisationen im Fonds zuzulassen, fand in der vorliegenden Form keine Zustimmung. Die Filialen wären für die Syfel-Delegierte nur dann eine Lösung, wenn sie eigenständig sind und auch ihr Vermögen weiter selbst verwalten.

Syfel hält am Abkommen mit dem Bistum fest

Während der Innenminister immer wieder in die Schusslinie geriet, zeichnete sich eine breite Solidarität mit dem Bistum ab. „Wir stehen weiter zu der Einigung, die wir vergangene Woche mit dem Bistum erzielt haben“, wiederholten Eberhardt und Linden gleich mehrfach und ernteten spontanen Beifall.



Dieses Abkommen sieht vor, dass in einer ersten Phase das Dekret von 1809 abgeändert wird, dass Fusionen zwischen den Kirchenfabriken möglich sind und dass sie sich gegenseitig unterstützen dürfen. Pro Gemeinde soll es nur noch eine Kirchenfabrik geben. Die Gemeinden sollen von ihren finanziellen Verpflichtungen gegenüber den Kirchenfabriken entbunden werden, allerdings soll eine Kofinanzierung weiter möglich bleiben.

In einer zweiten Phase soll dann das Dekret ganz abgeschafft und durch einen neuen Text ersetzt werden. Die Kirchenfabriken sollen bleiben, ihre Zahl soll aber auf 33 reduziert werden. Auch eine Art Fonds ist vorgesehen, allerdings sollen die Kirchenfabriken diesen Fonds selbst bilden. Die neue Dachorganisation wäre autonom, der Erzbischof hätte aber eine Aufsichtspflicht (tutelle).

Klage könnte zurückgezogen werden



Sollte das Abkommen mit dem Bistum Bestand haben, könnten sich die Delegierten des Syfel vorstellen, dass sie die Klage gegen Erzbischof Jean-Claude Hollerich zurückziehen könnten. Mit dem Abkommen distanziere sich das Bistum von der Konvention vom Januar 2015, so die Überlegung. Und genau diese Konvention hatte ursprünglich zum Zerwürfnis zwischen dem Bistum und den Kirchenfabriken geführt. Sollte das Bistum aber „einknicken“ und wieder auf die Linie des Innenministers einschwenken, dann wollen sie die Klage aber weiter vorantreiben.



Das Dossier Kirchenfabriken geht bereits heute in die nächste Runde. Innenminister Dan Kersch wird seine Änderungsvorschläge heute dem Kabinett präsentieren. Allerdings, und dies hatte er im Vorfeld deutlich gemacht, will er von der Möglichkeit, Unterorganisationen einzuführen, absehen, falls der Syfel seinen letzten Vorschlag nicht annimmt, Und das ist gestern nicht passiert.