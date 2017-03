Von Dani Schumacher



An Gesprächsstoff wird es heute Abend bei der Generalversammlung des Syfel wohl nicht fehlen. Zuletzt war nämlich wieder Bewegung in das festgefahrene Dossier der Kirchenfabriken gekommen. Nachdem es am vergangenen Dienstag überraschend zu einer Einigung zwischen Erzbistum und dem Dachverband der Kirchenfabriken gekommen war, ging es in den letzten Tagen ziemlich hektisch hin und her.



Gestern Morgen fand der bislang letzte Meinungsaustausch zwischen Innenministerium, Erzbistum und Syfel statt ...