(CBu) - Nach knapp zwei Jahren Auszeit vom Markt für Staatsanleihen besorgt sich Luxemburg wieder frisches Geld vom Kapitalmarkt. Wie aus der spezialisierten Finanzpresse am Dienstag hervorgeht, wurde die Emission von neuen Staatsanleihen mit Laufzeit von zehn Jahren bereits am Montag von der luxemburgischen Regierung angekündigt.



Am Dienstagmorgen wurde auch die parlamentarische Finanzkommission über die bevorstehende Transaktion informiert. Weitere Details sollen im Laufe der Woche folgen.

Zum Verkauf der 10-Jahres-Obligationen wurden folgende Finanzinstitute beauftragt: Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (BCEE), Banque Internationale à Luxembourg (BIL), BNP Paribas, Bank of China, Deutsche Bank und Société Générale.

Anleihen von 1,5 Milliarden schon länger geplant



Die Höhe des neuen Schuldenprogramms sowie die Zinsbedingungen stehen noch nicht fest. In den vergangenen beiden Staatshaushalten waren aber bereits mögliche Staatsanleihen von bis zu 1,5 Milliarden Euro festgehalten worden. Ende Oktober 2016 waren die entsprechenden Vorbereitungen schon weit fortgeschritten. Im letzten Moment wurde die geplante Beschaffung von neuer Liquidität aber vom Finanzministerium abgesagt.



Erstmals seit Oktober 2014 wagt Luxemburg damit den Schritt, neue Staatsanleihen am internationalen Anleihemarkt zu emittieren. Damals legte man erstmals einen sogenannten „Sukuk“ bzw. „islamic bond“ in Höhe von 200 Millionen Euro auf. Die letzte "klassische" Staatsanleihe wurde 2013 ausgegeben.



Refinanzierungsbedarf des Staates steigt



Insgesamt hielt der luxemburgische Staat als Schuldner auch vor der jetzt gestarteten Transaktion bereits Obligationen (sogenannte "Emprunts obligataires institutionnels") in Gesamthöhe von sechs Milliarden Euro. Hinzu kommen kurz- bis mittelfristige Kredite bei der Staatsbank BCEE in Höhe von rund einer Milliarde Euro, die auch in den vergangenen Monaten zur Kompensierung der noch ausstehenden Staatsanleihen von der Regierung aufgenommen wurden. Diese Bankkredite nimmt der Staat allerdings zu weitaus ungünstigeren Zinssätzen auf.



Mit der Steuerreform und weiteren geplanten Mehrausgaben steigt generell der Refinanzierungsbedarf des Staates. Die weitere Beschaffung von neuer Liquidität - sei es über Bankkredite oder neue Staatsobligationen - war demnach ohnehin nur eine Frage der Zeit.



