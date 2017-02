(m.r.) - Das Burkaverbot sorgte am Dienstag in der Abgeordnetenkammer für Diskussionsstoff. In einer Fragestunde an die Regierung wollte der CSV-Abgeordnete Gilles Roth wissen, warum das betreffende Gutachten des Staatsrates noch nicht allen Abgeordneten zugänglich gemacht wurde. Vergangene Woche hatten Regierungsmitglieder sich mit dem Staatsrat getroffen, um über eine mögliche nationale Regelung eines Burkaverbotes zu diskutieren.

Premierminister Xavier Bettel antwortete kurz und knapp. Die Regierung habe lediglich ein Vorabentscheidungsverfahren beim Staatsrat in die Wege geleitet. Ein fertiges Gutachten des Staatsrates würde noch nicht vorliegen, sodass man sich in Sachen Transparenz nichts vorzuwerfen habe. Sobald der endgültige Bericht vorliege, würde man diesen auch an die Abgeordneten weiterleiten.

Ausbau des Zugnetzwerkes

Der CSV-Politiker Serge Wilmes wollte von Nachhaltigkeitsminister François Bausch wissen, welchen Einfluss die Eröffnung der neuen Bahnhöfe im Dezember auf die Fahrpläne der CFL haben wird. Zudem hakte Wilmes nach, ob eine Informationskampagne geplant sei.

„Die Eröffnung der Bahnhöfe in Pfaffental-Kirchberg und Howald wird einen großen Einfluss auf den Fahrplan haben. Das Nachhaltigkeitsministerium und die CFL arbeiten gemeinsam mit einem schweizer Institut an der Anpassung der Pläne“, betonte Bausch. Eine erste Informationskampagne soll noch vor Sommeranfang über die Eröffnung der Bahnhöfe und den Fahrplanwechsel aufklären. Zudem soll die Infrastruktur des Eisenbahnnetzes an die neuen Bedingungen angepasst werden. So soll der hauptstädtische Bahnhof bis 2020 um zwei neue Bahnsteige erweitert werden.



Informationsaustausch

Der Abgeordnete Laurent Zeimet (CSV) interessierte sich für die Sicherheitsvorkehrungen bei Gemeindeveranstaltungen. Bei solchen Events seien die Gemeinden selbst für die Sicherheit verantwortlich. Luxemburg befände sich jedoch immer noch auf Alarmstufe 2 des Vigilnat-Planes, sprich es gäbe eine abstrakte Terrorgefahr.

Gemeinden hätten allerdings nicht die entsprechenden Ressourcen, um über eine mögliche Terrorgefahr Informationen einzuholen. Somit könnten sie nicht ausreichend einschätzen, welche Sicherheitsvorkehrungen notwendig seien. Aus diesem Grund wollte Zeimet wissen, ob die Gemeinden mit einem angemessenen Informationsaustausch mit den zuständigen Behörden rechnen könnten.

Premierminister Bettel betonte, dass sich jeden Monat der„ groupe de coordination en matière de lutte contre le terrorisme “ (GCT) treffe, um über eine mögliche Terrorgefahr im Land zu diskutieren. Dabei begutachte die GCT auch alle Veranstaltungen im Großherzogtum. Müssten bei einem Event besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, wende sich die Polizei an die zuständige Gemeinde. Zusammen würde dann an einem angemessenen Sicherheitskonzept gearbeitet, so Bettel.