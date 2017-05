(CBu) - Die Regierung greift bei der Formulierung der eigenen Verhandlungsstrategie beim Brexit auf externe Berater zurück. Dies räumt Finanzminister Pierre Gramegna (DP) in seiner Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Laurent Mosar (CSV) ein. Laut Informationen des "Luxemburger Wort" handelt es sich dabei unter anderem um die Beratungsgesellschaft „PwC“ und die Anwaltskanzlei „Arendt&Medernach“.



Laut Gramegnas schriftlicher Antwort habe der Ministerrat schon im vergangenen November beschlossen, dass man zum Zweck eines „Screening“ der Risiken eines möglichen EU-Austritts des Vereinigten Königreichs auf externe Berater zurückgreifen könne. Gleiches gelte zur Identifizierung von „ersten Skizzen“ der luxemburgischen Verhandlungsposition.



In gewissen Punkten habe sich das Finanzministerium nach einer Ausschreibungsprozedur von externen Beratern unterstützen lassen, heißt es weiter. Auf Basis dieser Berichte und internen Analysen des Ministeriums habe man dem Ministerrat eine vertrauliche Notiz über die möglichen Folgen eines Brexit für Luxemburgs Finanzbranche und die globale Steuerlandschaft sowie über strategische Optionen für die Verhandlungen zwischen Brüssel und London übermittelt. Jegliche Berichte der Experten aus der Privatwirtschaft seien nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, da sie nur als „Arbeitsgrundlage“ für die internen Schlussfolgerungen des Finanzministeriums gegolten hätten, so Gramegna.



Schließlich kündigt der Finanzminister an, dass die Regierung über die Umsetzung einer „globalen Verhandlungsstrategie“ auf Basis der unterschiedlichen Untersuchungen und auch nach den Schlussfolgerungen aus der anstehenden Debatte im Parlament, entscheiden werde.



In diesem Punkt zeigt sich Laurent Mosar über die Antwort auf Nachfrage allerdings sehr verwundert. Denn die Verhandlungen auf EU-Ebene seien längst angelaufen und die EU-Partner hätten sich auch schon auf eine gemeinsame Strategie verständigt. Das Parlament soll aber erst in der kommenden Woche im Detail über die Brexit-Strategie der Regierung debattieren, über die Gramegna erst im Anschluss an die Chamber-Debatte entscheiden will.

