(ml) - Nach dem Brexit-Votum in Großbritannien befürchten die etablierten Parteien in Europa, dass rechtspopulistische Politiker wie Geert Wilders in den Niederlanden, Nigel Farage in Großbritannien und Marine Le Pen in Frankreich, neuen Auftrieb erhalten.



Angesichts der Europawahlen im Jahr 2019 halten viele EU-Abgeordnete ein härteres Vorgehen gegen Hassreden im Europäischen Parlament für unumgänglich ...