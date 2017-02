(DV/CBu) - Eigentlich kämpfen sie für das Gleiche, Luxemburgs Arbeitsminister und die EU-Kommissarin für Arbeit und Soziales, Marianne Thyssen. Beide Politiker wollen eine starke EU, die auch die soziale Ebene berücksichtigt. Doch ein wichtiger Streitpunkt trennt beide Politiker: Die Frage, welches Land, für die Auszahlung des Arbeitslosengeld für Grenzgänger aufkommen soll.

„Natürlich verstehe ich die Besonderheiten der luxemburgischen Lage“, sagte Thyssen im Gespräch mit dieser Zeitung unmittelbar nach einem „langen“ Treffen mit Nicolas Schmit am Freitagmorgen. „Wichtig für uns ist aber das Prinzip, wonach die Sozialleistung dort geleistet werden, wo der Arbeitnehmer Steuern zahlte. Das ist einfach nur fair“, so die Kommissarin weiter.

Die Europäische Kommission hatte im Dezember 2016 einen Vorschlag zur Reform der aktuellen Sozialgesetzgebung vorgelegt, wonach die Regeln zur Vergabe von sozialen Leistungen in der EU zum Zweck von "mehr Klarheit, mehr Gerechtigkeit und mehr Nachvollziehbarkeit" harmonisiert werden sollen. Beim Arbeitslosengeld könnte es demnach zu Änderungen kommen, die vor allem Luxemburg betreffen.

Laut dem ersten Entwurf der Kommission soll nämlich künftig der Mitgliedstaat, in dem ein Arbeitsloser zuletzt beschäftigt war, für das Arbeitslosengeld aufkommen - auch wenn der Antragsteller Grenzgänger ist, also in einem anderen Staat gemeldet ist. Voraussetzung dafür ist, dass das letzte Beschäftigungsverhältnis mindestens zwölf Monate dauerte und der Betreffende in diesem Zeitraum auch Beiträge für die Arbeitslosenversicherung bezahlt hat. Mit der neuen Regelung müsste Luxemburg allerdings für den gesamten Zeitraum der Arbeitslosigkeit aufkommen. Die Mehrkosten, die damit auf Luxemburg zukommen würden, schätzt die EU-Kommission auf mindestens rund 60 Millionen Euro pro Jahr. Nicolas Schmit äußerte Kritik.



Schmit: Keine Kontrollmöglichkeiten



Thyssen zeigte sich am Freitag versöhnlich. „Bei der praktischen Umsetzung teile ich die Sorgen von Nicoals Schmit“. Schmit hatte im Dezember bemängelt, dass es mit der neuen Regelung keine Kontrollmöglichkeiten gebe, um zu gewährleisten, dass Grenzgänger sich in der Arbeitslosigkeit wieder um eine feste Beschäftigung in Luxemburg bemühen. „Es muss Kontrollmöglichkeiten geben, um diese Regeln umzusetzen“, räumte Thyssen ein. „Wir werden uns deswegen weiterhin austauschen, um dies zu garantieren“, so die Kommissarin weiter. „Dass es keinen Missbrauch gibt, ist auch in unserem Interesse“. In nächster Zeit wollen sich die beiden Politiker erneut treffen, um eine Lösung zu finden.

Der Vorschlag muss noch von den Arbeitsministern der EU im Rat und von dem Europäischen Parlament gutgeheißen werden. Im Rat müssen die EU-Staaten per Mehrheitsbeschluss entscheiden. Hier läuft Luxemburg die Gefahr, überstimmt zu werden. Doch Thyssen gibt sich hier zuversichtlich. Der Vorschlag wird nicht geändert, so Thyssen, doch „die Kommission und die anderen Staaten hören einander zu, so funktioniert Europa.“

Am Freitagnachmittag wird Nicolas Schmit seine Version des Treffens bei einer Pressekonferenz darlegen.