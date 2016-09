(jag) - Am kommenden Donnerstag wird der Minister für innere Sicherheit Etienne Schneider im zuständigen parlamentarischen Ausschuss einen neuen Direktor der Kriminalpolizei vorschlagen. Dies bestätigte Schneider am Montagmorgen im RTL-Interview. Der bisherige Chef der "Police judiciaire" Jeff Neuens hatte im Juni sein Amt wegen Differenzen im Rahmen der Polizeireform niedergelegt. Die Generalstaatsanwältin Martine Solovieff sowie Jeff Neuens werden ebenfalls in diesen Ausschuss geladen.

Schneider zeigte sich überzeugt, dass die Polizeireform nach zwei Jahren Diskussionen und Verhandlungen jetzt auf dem richtigen Weg sei. Demnächst könne auch das Polizeikontingent aufgestockt werden, 112 Kandidaten haben die Aufnahmeprüfungen für die Polizeischule bestanden und werden in zwei Jahren ihre Ausbildung abgeschlossen haben.



Tess Burton für Nicolas Schmit



Was den geplanten Wechsel von Arbeitsminister Nicolas Schmit zum europäischen Rechnungshof betrifft, so hängt dies einerseits davon ab, ob Henri Grethen von dort an die Spitze der "caisse d'épargne" wechseln kann. Zuerst muss die Zentralbank in Frankfurt aber grünes Licht geben. "Unsere Entscheidung steht, aber wir warten noch auf die Zentralbank", so Schneider.



Schneider will an Tess Burton als Nachfolgerin für Nicoals Schmit festhalten. "Sie ist die Nächstgewählte im Osten und eine Frau, beides sind sehr gute Argumente für unsere Partei," so Schneider, der Schmit eine gute Bilanz bescheinigte.

Zusätzliche EU-Beamte nach Luxemburg



Was die "Space Mining" -Pläne der Regierung betrifft, so verweist Schneider auf den visionären Charakter dieses Projektes. Luxemburg habe einen Stein ins Rollen gebracht, schon jetzt gebe es großes internationales Interesse. Zugleich kündigte Schneider an, dass die EU 130 Europabeamte von Brüssel nach Luxemburg versetzen werde und zugleich 70 zusätzliche Beamte einstellen würde, dies im Rahmen des "High-Performance Computing" Projektes.