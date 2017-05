(ps) - Wirtschaftsminister Etienne Schneider hofft auf einen klaren Wahlsieg von Emmanuel Macron bei den französischen Wahlen. Das teilte er im Interview auf Radio 100,7 mit. Bereits im ersten Wahlgang sei der Kandidat von "En Marche!" sein eindeutiger Favorit gewesen. Das Phänomen Macron würde zudem zeigen, dass die Menschen nicht mehr in Links-Rechtskategorien denken würden. Diese binäre politische Unterteilung sei ein überholtes Konzept der Vergangenheit. Auf die Frage hin ob Schneider eher dem wirtschaftsliberalen Macron oder dem Bundestagskandidaten der SPD Martin Schulz näher stehen würde, meinte Schneider nur lapidar: "Ech sinn ech".

Zudem kündigte Schneider noch für dieses Jahr eine Reform der "Stock Options" an. Das Ziel der Stock Options sei es, internationale Entscheidungsträger nach Luxemburg zu ziehen. Doch in den vergangenen Jahren habe man damit "Schindluder betrieben". Schneider sprach von einem "pervertierten" System. Der Finanzplatz müsse allerdings weiterhin wettbewerbsfähig bleiben und vom Know How und den günstigen Steuern profitieren. "Die internationalen Finanzinstitute sind nicht in Luxemburg, weil Finanzminister Pierre Gramegna schöne Locken hat."

Schneider kündigte überdies an, die LSAP bei den Nationalwahlen 2018 als Spitzenkandidat in den Wahlkampf zu führen. Und das erneut mit dem klaren Ziel "Premier" zu werden. "Ich trete erneut an, um Premier zu werden". Ob er im Falle einer Nichtregierungsbeteiligung den Weg auf die Oppositionsbank der Chamber gehen würde, ließ er im Ungefähren. Nur soviel: "Sollte ich als Spitzenkandidat dramatisch an Stimmen einbüßen, würde ich daraus Konsequenzen ziehen."