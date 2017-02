(mig) - Viele Schüler können dem normalen Schulrhythmus nicht folgen und brauchen spezifische Hilfe: Schüler mit Verhaltens- oder Lernproblemen. Bildungsminister Claude Meisch nennt sie "Enfants à besoins spécifiques" (EBS). Die Betreuung und Begleitung solcher Kinder wird auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene organisiert.



Die lokale Ebene

Auf der lokalen Ebene werden in den kommenden drei Jahren insgesamt 150 spezialisierte Lehrer rekrutiert, die Erfahrung bzw. eine Ausbildung im Umgang mit Kindern mit Lern- und Verhaltensproblemen haben. Sie heißen "Instituteurs spécialisés dans la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques" (I-EBS) und werden im direkten Unterricht in den Grundschulen eingesetzt. Die Schulen entscheiden, wie sie die Lehrer einsetzen: in den Klassen oder in so genannten "Centres d'apprentissage". Die ersten 30 Lehrer werden Anfang diesen Jahres rekrutiert.



Die regionale Ebene

Auf regionaler Ebene kommen die multiprofessionellen Teams (u.a. Psychologen und Erzieher) zum Einsatz. Sie heißen künftig "Equipes de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers et spécifiques" (EBES) und werden den regionalen Direktionen unterstellt, von denen es 15 im ganzen Land geben wird. Die multiprofessionellen Teams kommen dann zum Einsatz, wenn die Probleme durch den Einsatz eines spezialisierten Lehrers allein nicht zu bewältigen sind. In jeder regionalen Direktion wird es einen beigeordneten Direktor geben, der speziell für den Bereich "Enfants à besoins spécifiques" zuständig sein wird.



Auf regionaler Ebene wird zudem eine "Commission d'inclusion" (CI) geschaffen (heute "Commission d'inclusion scolaire"), mit Mitgliedern verschiedener Strukturen, die gemeinsam den Betreuungsbedarf der Kinder im formalen und non-formalen Bereich ermitteln und die nötigen Ressourcen zur Verfügung stellen.



Die nationale Ebene

Auf nationaler Ebene werden drei Kompetenzzentren geschaffen, eines für Kinder mit Lernproblemen, eines für Kinder mit Verhaltensschwierigkeiten und eines für Hochbegabte. Die Zentren sollen im Laufe des nächsten Schuljahres ihre Arbeit aufnehmen.