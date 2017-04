(BB/tom) - Am Mittwochmorgen traf Portugals Premierminister António Costa zum Staatsbesuch in Luxemburg ein. Der Staatsgast hat ein eng getaktetes Programm mit Besuchen im großherzoglichen Palais, in der Chamber und in Differdingen vor sich, wo am späten Nachmittag eine Begegnung mit der portugiesischen Gemeinde auf dem Plan steht.



Vielleicht lag es am vollen Terminkalender, dass der Empfang mit militärischen Ehren auf der Place de Clairefontaine vergleischsweise zügig vor sich ging: Um 9.52 Uhr traf Costa ein und wurde von Premierminister Xavier Bettel begrüßt, bereits um 10.03 Uhr marschierte das Militär wieder ab, nachdem das Protokoll erfüllt war.



Nur wenige Schaulustige, die zufällig an der Szenerie vorbeikamen, wurden Zeuge des Empfangs - zum Teil ohne zu wissen, worum es dabei genau ging. "Ich sehe die portugieisische Fahne - also vermute ich, dass es ein Staatsbesuch aus Portugal ist", sagte einer der Anwesenden. Eine andere Frau gab an, nur wegen ihres Sohnes da zu sein - "Er ist beim Militär und hat heute seinen ersten öffentlichen Auftritt." Und ein Tourist aus Taiwan fragte, sichtlich amüsiert: "Macht Ihr das hier jeden Tag?"

António Costa gab sich authentisch volksnah.

Foto: Berengère Beffort

Dem herzlichen Empfang tat das alles keinen Abbruch. Bettel und sein portugieischer Gast fanden vor dem Termin im Palais sogar noch Zeit für einen schellen Kaffee im Café gegenüber - was wiederum die Kellnerin Marlène, gebürtige Portugiesin begeisterte: "Auf einmal stehen zwei Premierminister vor mir - der aus meiner neuen und der aus meiner alten Heimat".



Womit sie Costas Besuch ziemlich treffend zusammenfasste.



