(ml) - Der neue Werteunterricht wird zum Schuljahr 2017/18 in sämtlichen Klassen der Grundschule eingeführt. Das Fach "Vie et société" ersetzt somit den bisherigen Religions- und Ethikunterricht. Die beiden grünen Abgeordneten Claude Adam und Josée Lorschée wollten in einer parlamentarischen Anfrage Einzelheiten über die Reserve der pädagogischen Hilfskräfte erfahren, die im Zuge der Abschaffung des Religionsunterrichts ins Leben gerufen wird.



Sport- und Musikaktivitäten ausgeschlossen



Zurzeit nehmen 56 Religionslehrer und -Lehrbeauftragte an der Weiterbildung teil, die ihnen einen Zugang zum nationalen Pool der "auxiliares éducatifs" ermöglicht, bestätigt Bildungsminister Claude Meisch in seiner Antwort. Im Grunde genommen spreche nichts dagegen, dass diese pädagogischen Hilfskräfte vor und nach dem Schwimmunterricht auf die Schüler aufpassen, vorausgesetzt, dass dies unter der Verantwortung eines Klassenlehrers oder seines Stellvertreters und des Vorgesetzten geschieht. Sport- oder Musikaktivitäten (LASEP, MUSEP, ARTEC) fallen unterdessen nicht in ihren Kompetenzbereich.



Die sogenannten "auxiliaires éducatifs" werden aufgrund verschiedener Kriterien einem Schulbezirk oder einem regionales Aufsichtsamt (bureau de l'inspection) zugeordnet. Neben dem Dienstalter der Betroffenen wird dabei auch den Bedürfnissen Rechnung getragen, die erforderlich sind, um die Kontinuität und die Stabilität der Teams zu gewährleisten, in denen sie eingesetzt werden.