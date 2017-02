Es war der bemerkenswerteste Zwischenruf in der letzten Zeit. Vor dem Bundesligaspiel SC Freiburg – 1. FC. Köln wird der Trainer der Heimmannschaft, Christian Streich, von der Sky-Reporterin nach der Wichtigkeit des Spiels im Vergleich zu der am selben Tag stattgefundenen Bundespräsidentenwahl in Deutschland gefragt. Eine Suggestivfrage, denn die Reporterin hatte es darauf abgesehen, den SCF-Trainer dazu zu bringen, den Spannungsfaktor des vom Pay-TV-Sender zum Sonntags-Knaller hochstilisierten Regionalderbys zusätzlich zu befeuern.



Doch der Trainer pries die mit keinem Fußballspiel in Konkurrenz zu setzende Bedeutsamkeit einer Bundespräsidentenwahl und unterstrich, dass man sich in Deutschland glücklich schätzen könne, einen wahrhaftigen Demokraten als Staatsoberhaupt zu bekommen, in Zeiten, wo die Politik in anderen Ländern soviel Grund zur Sorge und Verwunderung gebe. Deutliche Worte, aus denen Intelligenz und Größe sprechen. Doch ein Einzelfall ist Christian Streich damit nicht, vielmehr die umso erfreulichere Bestätigung einer Tendenz, die seit geraumer Zeit in den westlichen Gesellschaften feststellbar ist: eines konsequenten Auflehnens des Bürgers gegenüber einer aus dem Ruder laufenden Hybris der politischen Klasse.

Langsam, aber sicher scheint bei immer mehr Menschen die Einsicht zu dämmern, dass ihr Mittun und ihr überlegter Protest elementare Faktoren in einer Gesellschaft sind, die auf eine Katastrophe zu zu steuern droht, falls gewisse Personen, Parteien, Interessengruppen nicht in ihrem Bestreben, ihre Überzeugungen und Interessen durchzusetzen, gestoppt und an die Regeln der Demokratie und den Respekt der Institutionen erinnert werden. In den USA stellt man das, bei aller Sorge über das unbändige Gebärden des neuen Präsidenten, mit wachsender Genugtuung fest, wo Bürger massiv gegen Entscheidungen protestieren, die ihr persönliches und kollektives moralisches Empfinden verletzen, genauso wie Richter, Senatoren, Abgeordnete sich kraft ihrer Befugnisse gegen eine Politik stemmen, die ihnen und dem Selbstverständnis ihres Landes heilig gewordene Prinzipien mit Füßen tritt.



In Zeiten, in denen die rechtsextremen Parteien mit ihren ekligen Thesen sich bald am Ziel ihrer Träume wähnen, tut es gut zu sehen, wie immer mehr mutige, kluge und von Solidarität beseelte Menschen aus der Zivilgesellschaft, mit der Unterstützung ebenso couragierter Medien, sich gegen ignorante Autokraten und brüllenden Mob stellen. Der Mut zu sagen „Nein! Es reicht! Bis hierhin und nicht weiter!“ hat sich in beeindruckender Weise nun auch in Rumänien Bahn gebrochen, wo Politiker zur Einsicht gebracht werden sollen, dass die wahre Macht beim Volk liegt. Und ist es, wenn auch in einem anderen Kontext, nicht ebenso genugtuend festzustellen, dass in Frankreich die „öffentliche Meinung“ auch ihren beliebtesten Politikern nicht mehr jede Rechtfertigung zu ihrem Umgang mit den „deniers publics“ abnimmt, bzw. sogar in Luxemburg die Justiz selbstherrliche Ministerin die Schranken weist?

Tatsächlich liegt die große Gefahr, heute wie eh und je, darin, zu verkennen, dass blindes Vertrauen in das politische Establishment dem Volk und der Gesellschaft die Möglichkeit nimmt, sich stets und immer wieder zu seinem Besten – und im Vertrauen auf die Fähigkeiten und Tugenden eben dieser Besten unter ihnen – zu erneuern.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.