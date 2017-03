(CBu) - Die sogenannte "E-Mail-Affäre" im Finanzministerium kann politisch noch nicht zu den Akten gelegt werden. Über den Weg einer dringlichen parlamentarischen Anfrage will sich die CSV nicht mit den bisherigen Erklärungen des Finanzministers zufrieden geben. Vor allem pocht die Oppositionspartei dabei darauf, mehr Details aus dem E-Mail-Austausch eines Beamten des Finanzministeriums und einem Anwalt zur Kooperation mit dem PANA-Untersuchungsausschuss zu erhalten.

Insgesamt sieben Fragen richten CSV-Fraktionschef Claude Wiseler und der finanzpolitischer Sprecher der CSV Gilles Roth an Finanzminister Pierre Gramegna (DP).



Wie konnte der Minister bei seiner eigenen Aussage vor dem Untersuchungsausschuss kategorisch ausschließen, dass es die E-Mail gibt? Wann genau hat der Minister von der Existenz der E-Mail erfahren? Gibt es außer dem betreffenden Beamten des Ministeriums noch andere Adressaten, die diese E-Mail erhielten? Wie erklärt der Minister, dass eine solche fundamentale Frage wie die Teilnahme an der PANA-Enquetekommission von einem Beamten und ohne Wissen des politischen Vorgesetzten entschieden werden konnte? Kann der Minister ausschließen, dass sein Haus anderen Personen ähnliche Anweisungen erteilt hat? Erachtet der Minister es als normal, dass ein Beamte eine Aussage tätigt, die im krassen Widerspruch mit der Transparenzpolitik steht, die die Regierung seit knapp drei Jahren vertritt? Beabsichtigt der Minister, organisatorische Maßnahmen in seinem Ministerium zu ergreifen, um derartige Vorgänge künftig zu verhindern?

Schon in der vergangenen Woche hatte sich der Finanzminister gegenüber der parlamentarischen Finanzkommission erklärt. Im Anschluss an die Dringlichkeitssitzung erklärte Pierre Gramegna, dass er von der E-Mail seines Beamten zunächst nichts wusste. Erst aufgrund der Presseberichte habe er "interne Recherchen" veranlasst, bei denen die Existenz der E-Mail ermittelt wurde.



Schon "Déi Lénk" hatten in der vergangenen Woche eine parlamentarische Anfrage an Gramegna gerichtet. Damit wird der Finanzminister in den kommenden Tagen nicht daran vorbei kommen, noch einmal auf die Episode einzugehen.



