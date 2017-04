Von Christoph Bumb



„Lëtzebuerg geet et gutt, wann et de Mënsche gutt geet.“ Immer wieder beschwor Xavier Bettel in seiner „Rede zur Lage der Nation“ am Dienstag diesen Satz. Er soll bei aller Banalität und Floskelhaftigkeit der Worte die Kernbotschaft der Ansprache auf den Punkt bringen: Uns Luxemburgern geht es gut, und das liegt nicht zuletzt an dieser Regierung.



Mehr Wachstum, weniger Arbeitslose, im europäischen Vergleich stabile Staatsfinanzen, anhaltend hohes Investitionsniveau: In der Tat hatte der Premier frohe makroökonomische Botschaften zu verkünden ...