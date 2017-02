Von Dani Schumacher



Die gute Nachricht vorneweg: 2016 ist die Zahl der Asylbewerber im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Bis zum 31. Dezember waren 2.035 Anträge bei der Immigrationsbehörde eingegangen. 2015, in dem Jahr also, in dem die Flüchtlingswelle Europa und folglich auch Luxemburg erreichte, waren es 2.447.



14 Prozent Syrer



Das Profil der Schutzsuchenden hat sich allerdings verändert, erklärt Außen- und Immigrationsminister Jean Asselborn auf Nachfrage ...