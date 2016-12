(BB) - Im Februar war Bob Picard zusammen mit Catia Fernandes als Sprecher von déi jonk Gréng in Erscheinung getreten. Knapp zehn Monate später kommt es zum Eklat. Bob Picard, 22 Jahre jung, tritt von seinem Posten zurück und macht seinem Unmut in den sozialen Medien Luft.

"Nach langem, selbstkritischem Denken bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich nicht grün genug bin, um an der Spitze einer grünen Jugendpartei zu sitzen und ich finde, dass es schon genug doppelmoralische Politiker in Luxemburg gibt, ich möchte nicht weiterhin zu denen gehören," gab der junge Mann am Dienstag auf seiner Facebook-Seite bekannt.



Scharfe Worte also, die Bob Picard auch in Zusammenhang mit den Verhandlungen fürs Freihandelsabkommen CETA bringt.



"Wenn man im Rat der Grünen sitzt und mehr Apple-Produkte als Mitglieder am Tisch sind, ist das für mich ein Zeichen, dass einiges nicht richtig läuft, dass uns Menschenrechte doch nicht immer so wichtig sind als wir behaupten. Die Ausnahme macht oft die Regel. Von CETA gar nicht erst zu sprechen", monierte Bob Picard in seinem Schreiben.

Bei den Verhandlungen zum Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada hatten déi jonk Gréng ihre Stimme für höhere ökologische, ökonomische und soziale Standards erhoben. An die Mutterpartei gab es mehrmals den Aufruf, eine starke Position in der Regierung einzunehmen.



"Sich mit einem Minimum zufrieden zu geben, steht den Grünen nicht gut zu Gesicht", sagt Bob Picard im Gespräch mit dem "Wort".



Für völlig unhaltbar befindet der junge Mann den Leichtsinn, mit dem einige Führungsleute von Déi Gréng einen Austritt von Mitgliedern in Erwägung gezogen hätten. "Einige Amtsträger meinten, dass man eben 'damit leben müsse', wenn Mitglieder beim CETA-Abkommen enttäuscht seien. Das hat mich schon schockiert", schildert Picard, der als Sprecher von déi jonk Gréng auch im Exekutivkomitee von Déi Gréng zugegen war.



Keine Revoluzzer

Beim Amtsantritt hatten Bob Picard und Co-Sprecherin Catia Fernandes noch betont, sie würden auf eine gute Diskussionskultur mit der Mutterpartei setzen, auf eine „kritisch-konstruktive Rolle“ statt auf kategorische Maximen. Nun hat sich der junge Sprecher doch für eine radikale Form entschieden. Er tritt lieber zurück.



"Nach außen hin wird oftmals behauptet, dass die Jugendpartei über viel Autonomie verfüge. Diese Darstellung kann ich allerdings nicht teilen", so der 22-Jährige. In der Partei werde mehr informiert als diskutiert.

Bob Picard macht jedenfalls aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. Er hätte sich mehr Haltung, Konsequenz und Standhaftigkeit von seinen Parteikollegen erwartet. Politik brauche Linien, "die nicht überschritten werden dürfen, nur weil man an die nächste Legislaturperiode denkt", sagt er. Reine Partei-Politik zu betreiben, das gehe gar nicht.



"Jugendliches Ungestüm"



Der Vorsitzende von Déi Gréng, Christian Kmiotek, meinte auf Nachfrage hin, dass er das "jugendliche Ungestüm" von Picard nachvollziehen könne. Und dennoch bedeute Politik und politische Verantwortung in der Regierung, auch Kompromisse einzugehen.

"Wir haben intern einen regen Austausch, und unsere Jugendpartei bringt sich beim Thema Freihandelsabkommen mit kritischen Stellungnahmen ein. Aber als Regierungspartei muss man auch Kompromisse suchen, um etwas umzusetzen", so Kmiotek. Die hehren Vorstellungen von Picard würden den jungen Mann "ehren", befindet der Parteipräsident, aber in der Regierung gebe es Zwänge, mit denen man sich auseinandersetzen müsse.

Konsequente Entscheidung

Bob Picard zeigt sich konsequent. Er gibt nicht nur seinen Posten auf, sondern tritt auch aus der Partei aus. Politisch möchte er sich jedoch weiterhin engagieren. "Vielleicht auf europäischer Ebene", sagt er. Seine Überzeugungen möchte er auch in Umweltbewegungen einbringen.



Catia Fernandes bewertet die Vorgehensweise ihres Mitstreiters als persönliche Entscheidung: "Ich glaube, dass Bob sehr große Ideale hat, und dass er als Sprecher zurückgetreten ist, weil er das Gefühl hatte, diese an dieser Stelle nicht so leben zu können. Das ist seine Entscheidung, und das sollte man respektieren."



Dass weitere Mitglieder es Picard nachmachen könnten, hält Fernandes für wenig wahrscheinlich. "Junge Leute sind manchmal ungeduldig, aber in der Politik braucht es auch kleine Schritte um voranzukommen." Déi jonk Gréng würden von der Mutterpartei Gehör bekommen, versichert sie.



Bob Picard bleibt dabei, dass es bei den Grünen Gesprächsbedarf gibt. "Ich bin der Meinung, dass man die Probleme offen ansprechen muss. Deshalb habe ich meine Entscheidung auch in den sozialen Medien veröffentlicht". Der junge Mann hofft, dass sein Vorgang zu einem Umdenken beitragen kann.

Auf einer Generalversammlung im Februar 2017 wird sein Posten des Sprechers neu besetzt. Bis dahin sollten sich alle Grünen eingehend aussprechen, so Picard.