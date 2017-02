Von Christoph Bumb

Darf man das Foto und den Namen von mutmaßlichen Straftätern publizieren? Wenn ja, nach welchen Kriterien? Gelten die gleichen Kriterien auch für die Identität von Opfern von Straftaten? Oder gar bei verstorbenen Unfallopfern? Über die Frage, wie weit der journalistisch gebotene Respekt vor der menschlichen Würde und der Privatsphäre gehen soll, wird unter Medienmachern immer wieder kontrovers debattiert.



Auch der Deontologiekodex des luxemburgischen Presserats hilft nur bedingt weiter. „La presse s’engage à respecter et à défendre la dignité humaine de chaque individu. Elle s’engage à respecter le droit à la vie privée de chaque individu“, heißt es dort in Artikel 5. Mit dem einschränkenden Zusatz: „Toutefois, dans certains cas exceptionnels l’intérêt public et la liberté de la presse peuvent primer le droit à la vie privée.“



Fallbeispiel für journalistische Ethik



Doch die ethische Grundsatzfrage bleibt: Wann genau haben wir es mit einem solchen „cas exceptionnel“ zu tun, in dem das allgemeine Interesse und die Pressefreiheit plötzlich Vorrang vor dem Recht auf Privatsphäre haben soll? Die nicht wirklich zufriedenstellende Antwort lautet: Es gibt keine eindeutige Regel. Im Vergleich zum Ausland existieren in Luxemburg weder eine klare Tradition noch einschlägige presserechtlich relevante Präzedenzfälle, an denen man sich als Medium orientieren könnte. Jede Redaktion, jeder Verantwortliche einer journalistischen Publikation, muss im Zweifel selbst entscheiden, wie man solche Fälle handhabt und welchen ethischen und deontologischen Standards man sich verpflichtet fühlt.



So geschehen auch im aktuellen Fall des am Dienstag beim Zugunglück in Bettemburg verstorbenen Lokführers. Manche Medien entschieden sich dafür, noch am gleichen Tag den vollen Namen und ein Foto des Mannes zu publizieren. Das „Luxemburger Wort“ entschied sich dagegen. Das „Tageblatt“ machte seinerseits in seiner Onlineausgabe aus der Enthüllung der Identität des Toten (den man in einer ersten Stellungnahme schon als „Täter“ bezeichnete) eine Nachricht an sich. Später rechtfertigte man sich damit, dass man diese Informationen angesichts der unkontrollierten Öffentlichkeit in den sozialen Medien als „klassisches“ Medium gar nicht mehr zurückhalten könne.



Medien haben immer eine Wahl



An dieser Stelle liegen die Kollegen aus Esch falsch. Wie ein Medium mit dem anfangs geschilderten Grundproblem umgeht, ist zwar vor allem Sache des Mediums selbst. Es gibt hier wie gesagt keinen einzigen, auf alle Einzelfälle anwendbaren richtigen Weg. Wer aber so tut, als ob man wegen des Drucks der sozialen Medien gar keine andere Wahl habe als die Identität des Mannes preiszugeben, handelt unverantwortlich, ja stellt gar das Selbstverständnis eines ganzen Berufsstands in Frage.



Denn natürlich haben Medien immer eine Wahl, was sie publizieren und was nicht. Vor allem haben sie im Gegensatz zu Facebook-Usern auch eine Verantwortung, bei der Bewertung der vorliegenden Faktenlage mit der gebotenen journalistischen Sorgfaltspflicht vorzugehen. Das gilt umso mehr, wenn es um Verstorbene – ob Täter oder Opfer – und die Gefühle von deren Angehörigen geht.



Im Zweifel für die Menschenwürde



Die Medien haben zwar die Pflicht, über Fakten zu berichten und sämtliche Informationen herauszufinden. Diese Pflicht beinhaltet auch, Nachrichten vor der Veröffentlichung sorgfältig auf deren Wahrheitsgehalt zu prüfen sowie Wesentliches von Unwesentlichem zu trennen. Nicht zuletzt steht eine verantwortungsvolle Berichterstattung aber eben immer auch vor der Beantwortung der ethischen Frage, ob der Nachrichtenwert und das vorausgesetzte allgemeine Interesse daran die Verletzung menschlicher Gefühle rechtfertigt.



Der Respekt vor der Menschenwürde ist nämlich auch und besonders im Jahre 2017 ein hohes journalistisches Gut, das man nicht mit dem vagen Verweis auf die Realität des digitalen Zeitalters freiwillig gefährden oder sogar ganz bewusst aufgeben sollte. Wer sagt, dass die Vorstellung der ethischen Wahlfreiheit der Medien „überholt“ sei, macht es sich nicht nur zu einfach, sondern bestätigt letztlich nur jene unüberhörbaren Stimmen, die dem professionellen Journalismus heutzutage seine Daseinsberechtigung komplett absprechen wollen.

