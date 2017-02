(FeMo) - Wer würde von sich selbst schon etwas anderes behaupten? Sie sei tolerant. „Ich respektiere die Religion der anderen Menschen“, sagt am späten Donnerstagvormittag in Kayl eine Frau, Anfang 40. „Ich habe mich mittlerweile an die Burka gewöhnt.“ Allerdings tue ihr Ehemann sich damit immer noch ziemlich schwer. Zehn Minuten später in einem Park in der Nachbarschaft: Ein Mann, Ende 60, kann sich beim Vorbeigehen ein gemurmeltes und kaum hörbares „Jejeje“ nicht verkneifen. Mehr sagt er nicht, er beschleunigt seine Schritte, schüttelt leicht den Kopf.

Seit einer Stunde sind Ramon Decker, seine Frau Djaouida Rachid und ihre beiden Kinder im Zentrum von Kayl unterwegs. Im kleinen Lebensmittelgeschäft haben sie eingekauft. Die sechsjährige Rudayna tollt an der Hand ihrer Mutter umher, der vor vier Monaten geborene Taym-Allah schläft im Kinderwagen und lässt sich weder von der Hitze noch von gemurmelten Bemerkungen von Vorbeigehenden aus dem Schlaf reißen.



Ohne Burka verlässt Djaouida Rachid ihre Wohnung nicht. Zuhause zieht sich die aus Algerien stammende Frau aber völlig normal an. Ihr Mann, ihre Kinder, ihre Schwägerin, ihre Schwiegermutter dürfen sie jederzeit ohne Schleier sehen.

Foto: Guy Wolff

Eine Frau, die Blicke auf sich zieht. Ramon Decker hat sich längst daran gewöhnt, dass seine Frau die Blicke anderer auf sich zieht. Djaouida Rachid ist eine von 15 bis 20 Frauen, die in Luxemburg einen Ganzkörperschleier, eine Burka, tragen. Auch bei Temperaturen von 30 Grad und mehr sind von der jungen Mutter lediglich die Augen zu erkennen.

In vielen europäischen Ländern gehört die Burka zum Straßenbild. Unumstritten war und ist die Verhüllung von Frauen nicht. Djaouida Rachid zog vor gut zehn Jahren aus Algerien nach Luxemburg. Am Anfang sorgte die Burka wohl für verwunderte Blicke und für die eine oder andere Frage. In den vergangenen zwei, drei Jahren sei aber alles schlimmer geworden, sagen Djaouida Rachid und ihr Mann, der zum Islam konvertierte Luxemburger Ramon Decker (43). „Unsere Probleme begannen, als in Frankreich die politischen Diskussionen um die Burka und um ihr Verbot begannen“, blickt Ramon Decker zurück. Die Unannehmlichkeiten schwappten über die Grenze.



Die heute sechsjährige Rudayna soll irgendwann – wohl in zehn Jahren – selber entscheiden, ob sie es ihrer Mutter nachtut und die Burka anlegt oder ob sie es bleiben lässt und sich westlich kleidet.

Foto: Guy Wolff

Frankreich verabschiedete 2011 ein Gesetz, das das Tragen des Ganzkörperschleiers in der Öffentlichkeit untersagt. Anfang Juli 2014 bestätigte – für viele überraschend – auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg das Verbot. Quer durch Europa meldeten sich Politikerinnen und Politiker zu Wort, für die die Burka unter anderem „ein massiver Angriff auf die Rechte der Frau“ ist (so die frühere Vizepräsidentin des Europaparlamentes Silvana Koch-Mehrin). In Luxemburg arbeitete zuletzt die ADR einen Gesetzesvorschlag aus, mit dem das Tragen der Burka – wie in Frankreich und übrigens auch in Belgien – hierzulande unter Strafe gestellt werden soll.

Immer wieder der „Housécker“-Vergleich. Es sind diese Diskussionen und Entwicklungen, die auch Djaouida Rachid das Leben in Luxemburg schwer machen. „Ich habe heute Angst, auf die Straße zu gehen.“ Fragen und Verwunderung haben offener Feindseligkeit und Ablehnung Platz gemacht. Die Einstellung vieler Menschen habe sich völlig verändert, pflichtet Ramon Decker seiner Frau bei. Wenig später sagt er aber auch, dass das Verhalten und die Reaktionen der meisten Menschen eigentlich in Ordnung seien.



Ramon Decker zuhause im Wohnzimmer beim Lesen des Koran. Der heute 43-Jährige konvertierte vor einem Dutzend Jahren zum Islam – und überraschte damit Verwandte und Bekannte. Bis zu diesem entscheidenden Schritt standen religiöse Fragen nicht im Mittelpunkt seines Lebens.

Foto: Guy Wolff

Und doch. Vor nicht allzu langer Zeit sei sie von einem Mann angespuckt worden, erzäht Djaouida Rachid. Wenn sie ihre kleine Tochter zur Schule bringe, hupten Autos. Unbekannte machten Fotos und Videos von ihr und ihren Kindern, sie habe sich auch schon den Satz anhören müssen, dass „Hitler die Muslime hätte verbrennen sollen“. Vor kurzem habe eine andere Mutter ihrem Kind gesagt, man wolle nichts mit Terroristen zu tun haben. „Was macht die in Luxemburg“ sei eine häufig gestellte Frage. Und immer wieder werde sie mit dem „Housécker“ verglichen. Die Stimmung kippt. Auch in Luxemburg. Und in Kayl.

Auch wenn sie mittlerweile Angst hat, die Wohnung zu verlassen, gibt sich Djaouida Rachid noch selbstbewusst und kämpferisch. „Niemand hat mich gezwungen, den Schleier zu tragen. Und niemand wird mich zwingen, ihn nicht mehr zu tragen“. Djaouida versteht Luxemburgisch, spricht aber Französisch. Immer wieder versucht sie, Fremden eines zu vermitteln: „Der Islam ist nichts Schlechtes“. Dabei sind sich auch Djaouida Rachid und Ramon Decker bewusst, wie schlecht es mittlerweile um das Image ihrer Religion bestellt ist. Eine diffuse Angst hat sich breit gemacht. Für das Paar bleibt die Hoffnung, dass „die Leute verstehen, dass wir niemandem Schlechtes tun, dass wir ein normales Leben führen möchten.“ Noch nie habe sie jemand anders beleidigt oder beschimpft, fügt Djaouida Rachid mit fester Stimme hinzu.



Djaouida Rachid mit ihrer sechsjährigen Tochter Rudayna auf einem Spielplatz in Kayl.

Foto: Guy Wolff

Die Geschichte von Djaouida Rachid ist auch und vor allem die Geschichte ihres Mannes und die Geschichte von dessen Konvertierung zum Islam. Sie begann vor mehr als einem Dutzend Jahren. „Ich bin ein geborener Christ, ich war Messdiener, befasste mich lange nicht wirklich mit Religions- oder Glaubensfragen, ich empfand mich aber stets als weltoffen“, blickt Ramon Decker an einem Freitagnachmittag im Juli 2014 auf die vergangenen zehn, fünfzehn Jahre zurück. Zur Weltoffenheit passte damals auch die Frage, ob man ausschließen könne, dass der Koran „das Wort Gottes“ sei? Auch diese Frage brachte den jungen Luxemburger dazu, sich immer intensiver mit dem Islam zu befassen und allmählich Gefallen daran zu finden.

Fünfmal beten am Tag. Ramon Decker arbeitete damals schon seit langem bei der Gemeinde Rümelingen und machte dort die Bekanntschaft eines jungen Ferien-Jobbers – dieser war, wie sich später heraussstellte, gläubiger Muslim. Ramon lernte dessen Familie kennen, die Schwester des jungen Mannes war damals eine der ersten Frauen, die die Burka trugen. So nahm die Geschichte ihren Anfang und ihren Lauf, der Islam veränderte das Leben des damals 30-jährigen Luxemburgers entscheidend.

Als Ramon dies im Juli 2014 erzählt, ist der Ramadan, der Fastenmonat, voll im Gange. Ramon hat sich Urlaub genommen. Wie alle Muslime isst er nichts zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Am frühen Nachmittag war er bereits in der Moschee in Villerupt – fünfmal am Tag beten gehört zu den Pflichten eines gläubigen Muslims: an diesem Freitag um 4 Uhr, um 13.40 Uhr, um 18 Uhr, bei Sonnenuntergang und dann noch einmal 90 Minuten nach Sonnenuntergang. Im Wohnzimmer läuft ein arabisches Fernsehprogramm, in der Wohnwand steht der Koran.



Ramon Decker, Djaouida Rachid,Taym-Allah,Rudayna, Kayl, Foto Guy Wolff 2014



Seine Konvertierung Anfang dieses neuen Jahrtausends löst im Umfeld – bei den Eltern, der Schwester, den Arbeitskollegen – unterschiedliche Reaktionen aus. Während der Vater – ein, wie Ramon Deckers Schwester Mireille heute sagt, eingefleischter Kommunist – den Schritt seines Sohnes leidenschaftslos zur Kenntnis nimmt und toleriert, wird Ramon Decker von Kollegen und Freunden aufgezogen. Viele wenden sich von ihm ab. Sie können nichts mehr anfangen mit diesem Mann, der seine Essgewohnheiten drastisch ändert, der kein Schweinefleisch mehr essen darf, der nicht mehr mit in die Disco geht und den Koran liest. Ramon Decker versteht diese Reaktionen, umso mehr „als ich heute wie vor der Konvertierung akzeptiert werde“.

Im Sommer 2003 folgt der nächste wichtige, vielleicht der wichtigste Schritt im Leben von Ramon Decker. Mit einem „algerischen Bruder“ aus dem französischen Grenzgebiet fliegt er nach Algerien – er ist auf der Suche nach einer Frau. Und wird schnell fündig. Wie es die islamische Tradition verlangt, stellt sich Ramon Decker in Algerien der Familie von Djaouida Rachid vor und lernt beim ersten Treffen auch bereits seine spätere Frau kennen. Elf Jahre später fasst Ramon Decker seine Algerien-Reise so zusammen: „Am ersten Tag begegneten wir uns und wir sprachen drei Stunden miteinander. Am zweiten Tag sagte Djaouida Ja und am dritten Tag heirateten wir bereits religiös.“

Ohne Burka keine Heirat. Beim allerersten Treffen trägt Djaouida Rachid keine Burka, sie ist völlig normal angezogen. Ihren späteren Ehemann möchte sie aber nicht im Unklaren lassen. Sie verlässt den Raum, zieht den Ganzkörperschleier an, kommt zurück und sagt Ramon Decker, dass für sie ein Leben ohne Burka nicht in Frage kommt. „Ramon sollte sehen und wissen, was ihn erwartet.“ Djaouida Rachid läßt Zweifel nicht erst aufkommen: Wenn Ramon Decker damals in Algerien von ihr verlangt hätte, die Burka abzulegen, wäre es nichts geworden mit der Heirat. Ramon Decker hat keine Probleme - einer Heirat steht nichts mehr im Weg.

Dieses Tempo überrascht die Luxemburger Verwandten von Ramon Decker dann doch. Damit hatten sie nicht gerechnet. Bereits am 19. Dezember 2004 zieht Djaouida Rachid endgültig um ins Großherzogtum, zwei Monate später findet in Kayl die standesamtliche Trauung statt.



„Wir haben ein völlig normales Verhältnis von Frau zu Frau“

Mit einem Missverständnis räumt das Ehepaar fast zehn Jahre später aber auf. Innerhalb der Familie, zu Hause in der Wohnung in Kayl, legt Djaouida Rachid die Burka nur an, wenn fremde Männer das Haus betreten. Ihr Mann, ihre Kinder, ihre Schwägerin, ihre Schwiegermutter dürfen die Frau jederzeit ohne Schleier sehen. „Wir haben ein völlig normales Verhältnis von Frau zu Frau“, versichert Mireille Decker. Fremden Männern reicht Djaouida auch nicht die Hand – jeder direkte Kontakt muss vermieden und unterbunden werden.

Zuhause in Algerien tragen auch die fünf Schwestern von Djaouida Rachid eine Burka. Die Entscheidung für den Schleier habe jede der fünf eigenständig getroffen. Auch die heute sechsjährige Rudayna soll irgendwann – wohl in zehn Jahren – selber entscheiden, ob sie es ihrer Mutter nachtut und die Burka anlegt oder ob sie es bleiben lässt und sich westlich kleidet. Beim Spaziergang mit Eltern und Bruder durch Kayl kriegt Rudayna nichts mit von diesen Diskussionen. Sie ist ein unbeschwertes Mädchen und lässt sich auch von gemurmelten Anfeindungen von Vorbeigehenden nicht aus der Ruhe bringen.



Der Artikel erschien im Jahr 2014 in "Télécran" und stammt aus der Feder von Fern Morbach.