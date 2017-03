(mig) - Die Affäre um Michel Lanners, den geschassten Ersten Regierungsrat aus dem Bildungsministerium, sorgt weiterhin für Wirbel. In einem Beitrag beim Radiosender 100,7 äußerte sich Claude Meischs Berater und Erster Regierungsrat, Lex Folscheid, am Dienstag zur „Versetzung“ Lanners' und ist bemüht, die Dinge ins rechte Licht zu rücken, nachdem das "Luxemburger Wort" vergangene Woche berichtet hatte, dass mit Michel Lanners einer der letzten ranghohen CSV-Beamten im Bildungsministerium seinen Posten räumen muss.



Der Beitrag Folscheids wirft eine Reihe von Fragen auf, zum Beispiel warum er – und nicht Claude Meisch – sich zum Fall Michel Lanners äußert. Der Minister ist in dieser Angelegenheit auf Tauchstation gegangen und überlässt den Fall seinem engsten Berater und früheren DP-Fraktionssekretär.



Folscheid ist bemüht, darzulegen, dass der plötzliche Wechsel Lanners' in die Hotelfachschule keine parteipolitischen Gründe hat. Um das zu untermauern, erklärt Folscheid auf 100,7, man werde den Mitarbeitern des Bildungsministeriums schriftlich mitteilen, dass politisches Engagement grundsätzlich erwünscht sei und niemand deswegen Konsequenzen zu befürchten habe. „Am Géigendeel, mir sti voll hannert hinnen an ënnerstëtzen si, wa si esou Engagementer aginn“, so Folscheid.



Eine andere Frage lautet: Wenn der Wechsel nicht parteipolitisch gefärbt ist, was sind dann die Gründe? Über die schweigt das Ministerium sich aus.



Kein freiwilliger Abgang



Michel Lanners geht nicht freiwillig. Es ist ein Fakt, dass die Verbannung sehr überraschend kam und ihm als Alternative die Leitung der Hotelfachschule vorgeschlagen wurde, was er dann auch angenommen hat, wie seine Abschiedsmail vom 21. Februar an seine Mitarbeiter zeigt.



Die plötzliche, auf drei Tage befristete Ausschreibung während der Ferienzeit war ein erstaunlicher Vorgang, der auch Teile der Lehrerschaft aufhorchen ließ. „Normalerweise werden die Schulen und die Lehrer über Postenausschreibungen informiert“, sagte gestern eine Lehrerin, die von einem Arbeitskollegen, der die Ausschreibung zufällig gesehen hatte, darauf aufmerksam gemacht worden war. Ihr Versuch, im Ministerium Informationen zur Ausschreibung zu erhalten, scheiterte.



Amtszeit erst kürzlich verlängert



Der Wechsel ist dahingehend außergewöhnlich, als Lanners' Amtszeit – Lanners arbeitet seit 17 Jahren im Bildungsministerium, davon acht Jahre als Erster Regierungsrat – noch Ende 2016 von Claude Meisch verlängert worden ist. Zudem stand noch bis vor Kurzem fest, dass jemand anders – ein Vertreter aus dem Horesca-Bereich – den Direktorposten übernehmen sollte und dafür sogar gesetzliche Änderungen geplant waren, um ihm den Zugang zu diesem Posten zu ermöglichen. Es muss also etwas vorgefallen sein.



Die plötzliche Kehrtwende ist in erster Instanz wohl nicht auf Claude Meisch zurückzuführen – andernfalls hätte er Lanners' Amtszeit nicht verlängert – sondern auf Lex Folscheid. Zuverlässigen Quellen zufolge ist es zwischen Lanners und Folscheid vor einiger Zeit zu einem heftigen Eklat gekommen, was den Schluss nahelegt, dass der plötzliche Wechsel auf diesen Disput zurückzuführen ist.



Vertraulichen Quellen zufolge sollen Michel Lanners kurze Zeit später vom Minister berufliche Verfehlungen vorgeworfen und eine Versetzung angeboten worden sein. Dass Lanners die Leitung einer Schule angeboten wurde, für die seit Langem jemand anderes vorgesehen war, legt den Schluss nahe, dass diese Verfehlungen nicht sonderlich schwerwiegend gewesen sein können. Andernfalls hätte man sich anders von Lanners getrennt.



Ein ungewöhnlicher Vorgang



Dass ein Minister seiner Belegschaft per Brief vermittelt, dass parteipolitisches Engagement wünschenswert ist, ist ein ungewöhnlicher Vorgang und zeigt, wie groß die Verunsicherung im Ministerium sein muss. Die Verunsicherung hat ihren Ursprung aber wohl weniger in der „kontraproduktiven Berichterstattung“ des LW, wie Folscheid gegenüber 100,7 sagte, als vielmehr im Fall Lanners, der zeigt, dass es jederzeit jeden treffen kann. Zur Erinnerung: Trotz LW-Nachfrage war das Ministerium letzte Woche nicht zu einer offiziellen Stellungnahme bereit.



Nach Lanners' Abgang ist keiner der vier Ersten Regierungsräte aus der Vor-Gambia-Zeit mehr in seinem Amt. Wer den Posten besetzen wird, ist noch unklar.



Die Wechsel seit Blau-Rot-Grün

Raymond Strauss, dessen Amtszeit als Erster Regierungsrat nicht verlängert wurde, wurde durch den früheren Inspektor Pierre Reding ersetzt.

Marc Barthelemy hat von sich aus verzichtet und arbeitet halbtags. Seinen Posten übernahm der frühere DP-Fraktionssekretär Lex Folscheid.

Nico Meisch, der unter der Vorgängerregierung im Familienministerium gearbeitet hat, ist in Rente gegangen und wurde durch Manuel Achten ersetzt.