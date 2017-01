(CBu) - "Erhalt und Modernisierung der Kirchenfabriken" - Unter diesem Titel hatte der Vizepräsident des "Syndicat des fabriques d’église du Luxembourg"(Syfel), Marc Linden, im vergangenen September eine Petition eingereicht. Mit ihren rund 11.900 Unterschriften erreichte die Petition locker das zur Anhörung im Parlament nötige Quorum.



Bei der öffentlichen Debatte am Montag wurden zwei Dinge überdeutlich: 1. Die Fronten zwischen dem Syfel einerseits und der Regierung und dem Erzbistum andererseits sind verhärtet. 2. Die Vertreter der Kirchenfabriken sind geradezu machtlos, wenn es um ihr Anliegen der Beteiligung an den politischen Verhandlungen geht. Bei der Anhörung konnten sie zum ersten, aber wohl auch zum letzten Mal ihre Forderungen auf großer Bühne vortragen.



Minister Dan Kersch bekräftigt Reformwillen



Dies wurde spätestens mit der Intervention von Innenminister Dan Kersch (LSAP) klar. In weitgehend sachlichem, aber teils auch süffisantem Ton, erklärte der Minister, dass der Syfel für ihn weiterhin kein Ansprechpartner bei der Umsetzung der geplanten "Trennung von Kirche und Staat" sei. Sein Ansprechpartner, ja der "einzig legitime Verhandlungspartner" sei die Führung des Erzbistums, sagt Kersch. Im Konsens habe man es bisher geschafft, die Reformbaustellen eine nach der anderen abzuarbeiten.

Dem Syfel warf Kersch dagegen vor, sich erst an der Debatte beteiligt zu haben, als es eigentlich schon spät war. An dem Ziel der Regierung, der "Abschaffung der Kirchenfabriken und Schaffung eines gemeinsamen Kirchenfonds unter dem Dach der katholischen Kirche" werde man jedenfalls weiter festhalten. Dazu gehöre auch die Klärung der Eigentumsverhältnisse für die Kirchen des Landes. Die Rede des Syfel von einer drohenden "Enteignung" bezeichnete Kersch als "Fake news".

Syfel: "Wir wurden nicht angehört"



Insgesamt wurden bei der Anhörung aber vor allem altbekannte Argumente ausgetauscht. Auf Seiten der Petitionäre stellte Marc Linden sein Konzept einer "modernen Struktur der Kirchenfabriken" vor. Dabei spricht sich der Syfel zwar für eine Verkleinerung der Anzahl der aktuell existierenden 285 Kirchenfabriken auf 104 aus. Allerdings beharrt man auf der Subsidiarität und der "Autonomie" der kommunalen Organisation der Kirchenvorstände.



Syfel-Präsident Serge Eberhard betonte seinerseits, dass es an den Kirchenfabriken selbst sei, den Reformprozess einzuleiten. Die Kirchenfabriken seien dabei die wirklich "legitime Organisation". Da die politischen Gespräche aber schon viel weiter vorangeschritten sind, äußerte Eberhard auch immer wieder seine Hilfslosigkeit. "Wir wurden nicht angehört, unsere Konzepte wurden nicht einmal zur Kenntnis genommen", so Eberhard. Seine Forderung des "Lasst uns uns doch alle gemeinsam an einen Tisch setzen" wurden sowohl von den anwesenden Abgeordneten - auch von der CSV - als auch vom Innenminister nicht einmal kommentiert.



Unabhängig von der Petition wurden im Dossier Kirchenfabriken in den vergangenen Wochen weitere Fakten geschaffen. Während das Parlament noch auf ein Gutachten des Staatsrats zum betreffenden Gesetzentwurf wartet, hat das Erzbistum in der vergangenen Woche bereits seine Vorstellung des neuen Kirchenfonds der Öffentlichkeit präsentiert.



