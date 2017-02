Drogenbericht: Weniger Drogentote

Noch nie starben in Luxemburg so wenig Schwerstabhängige an einer Überdosis wie im vergangenen Jahr. Laut dem nationalen Drogenbeauftragten Alain Origer starben 2016 nur fünf Menschen am Drogenkonsum. Ein historischer Tiefstand. Die so genannte „Fixerstuff“ und zahlreiche andere Programme und Institutionen im Umfeld der Drogenkranken hätten diesen Erfolg bewirkt, hieß es am Mittwoch bei der Vorstellung des nationalen Drogenberichts.

Ombudsfrau für humaneren Strafvollzug