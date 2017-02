Lebenslang für Brudermord

Wegen des heimtückischen Mordes am eigenen Bruder ist am Donnerstagnachmittag ein 27-jähriger Luxemburger vor der Kriminalkammer in erster Instanz zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Eric L. hatte den Ermittlungen zufolge am 20. Dezember 2014 seinen behinderten Bruder Charly vorsätzlich mit einem mit Psychopharmaka versetzten Fruchtsaft außer Gefecht gesetzt und anschließend bei lebendigem Leib verbrannt.

Horesca verärgert über Personalie

Der Hotel- und Gaststättenverband Horesca reagiert verärgert auf die Entscheidung des Bildungsministers, den hohen Beamten Michel Lanners als neuen Direktor der Hotelfachschule vorzuschlagen ...