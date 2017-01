May steuert auf harten Brexit zu

Großbritannien wird die EU und den europäischen Binnenmarkt verlassen. „Wir streben keine Mitgliedschaft im EU-Binnenmarkt an“, sagte May bei einer lange erwarteten Grundsatzrede zum Brexit am Dienstag in London. Ihr Land sei auch nicht mehr verpflichtet, „enorme Summen zum EU-Haushalt“ beizutragen.

3,5 Hektar Wald müssen für die Tram weichen

Für den Ausbau der Tramstrecke müssen rund 3,5 Hektar Wald gerodet werden ...