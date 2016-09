(BB) - Ein "Exzellenzzentrum" sein, so lautete das Ziel des nationalen Gesundheitslabors LNS. Mit einem neuen Strategiepapier und anspruchsvollen Zielen will die neue Führungsmannschaft das Ruder herumreißen. In der breiten Öffentlichkeit hatte das Labor in den letzten Jahren oftmals keinen guten Ruf. Besonders lange Wartezeiten bei den Ergebnissen von Gewebeuntersuchungen sorgten für Verärgerung bei den Ärzten und Patienten.

Das Ziel: Fünf Tage bis zur Diagnose



"In der Vergangenheit gab es Mängel, und diese wollen wir beheben. Wir haben uns Zielvorgeben gesetzt, Vorgänge bestimmt und Indikatoren aufgestellt. Alle drei Monate stellen wir dem Gesundheitsministerium nun unsere Ergebnisse zu", schildert Interimsdirektor Philippe Hartemann, der seit März 2016 dem Labor vorsteht.



Ziel des Labors ist es, besonders im Medizinbereich die Diagnosen schneller erstellen zu können. "Zurzeit können wir den Ärzten die Befunde für klassische Biopsien im Schnitt nach neun Tagen zukommen lassen. Bald sollen die Ergebnisse schon nach fünf Tagen vorliegen. So lautet unser Ziel fürs kommende anderthalb Jahr", sagt Prof. Hartemann.



Personalmängel und schwierige Arbeitsabläufe seien anerkannt worden und würden zurzeit schrittweise behoben, versichern die Laborvertreter rund um Präsidentin Simone Niclou. "Das LNS erhält öffentliche Gelder und muss performant sein. Wir wollen uns dem Challenge stellen", so die Verwaltungsratvorsitzende.



In seinem Strategiepapier für die Jahre 2016 bis 2018 will das Labor neue Aktivitäten ausbauen. Vorgesehen und zum Teil schon angegangen sind:



- die Schaffung eines Zentrums für Genetik;

- der Einsatz eines "Telepathologie"-Systems in allen Krankenhäusern, um die Gewebeproben während einer Operation schneller und auf Distanz zu analysieren;

- die Zusammenarbeit mit den Spitälern im biologischen Bereich, unter anderem was die Resistenz auf Antibiotika angeht;

- die Teilnahme an einem Forschungsprojekt für neurodegenerative Erkrankungen (z. B. Parkinson) und Gehirnkrebs.

Friedrich Mühlschlegel, der neue Mann an der LNS-Spitze

Der neue Prozess soll denn auch von einem neuen Direktor begleitet werden. Interimsdirektor Philippe Hartemann konnte - als junger Rentner - die langfristige Führung des LNS nicht übernehmen. Im Februar 2017 soll sein Nachfolger Prof. Friedrich Mühlschlegel antreten. Der deutsche Professor und Mikrobiologe arbeitet zurzeit an der Uni Kent in England und ist als klinischer Direktor am Universitätsspital East Kent tätig.