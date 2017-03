Interview: Christoph Bumb und Michèle Gantenbein

Die CSV will in den großen Gemeinden, allen voran in der Hauptstadt, wieder Verantwortung übernehmen. Ist Serge Wilmes der Mann, der das erreichen kann?



Martine Hansen: Wir haben viele junge, dynamische Kandidaten. Wenn wir sie als Spitzenkandidaten antreten lassen, bedeutet das, dass wir ihnen vertrauen. Serge Wilmes kann sehr wohl ein Gegengewicht zu Lydie Polfer sein.



Françoise Hetto: Serge Wilmes ist jung, frisch und unverbraucht. Er repräsentiert eine neue Politikergeneration.



Auch in anderen größeren Städten wie Esch/Alzette, Differdingen und Düdelingen hat die CSV traditionell Probleme, sich durchzusetzen. Woran liegt das?



FH: Düdelingen war schon immer eine sozialistische Hochburg. Das wird sich so schnell auch nicht ändern. Wir versuchen einfach, unser Bestes zu geben.



MH: Die Tradition, Rot zu wählen, wird in vielen dieser Gemeinden quasi weitervererbt. Wir können daran kratzen, aber es ist illusorisch zu glauben, dass wir das kippen könnten. Es gibt aber auch weitere Gegenden, wo wir uns schwertun. Das hat ganz unterschiedliche Gründe.



Welche?



FH: Es gibt zum Beispiel auch Gemeinden, wo wir es mit hauptamtlichen Bürgermeistern zu tun haben. Dort ist es für jede Oppositionspartei schwierig, den Wechsel zu erreichen. Wir sind für eine Trennung der kommunalen und nationalen Mandate. Wir wollen eine Kammer der Gemeindevertreter und natürlich weniger Gemeinden. Das wird aller Voraussicht nach auch Teil unseres Wahlprogramms für 2018 sein.



Manche Gemeinden müsste man dann aber zu ihrem Glück zwingen ...



FH: Man muss den Bürgern die Vorteile einer Fusion aufzeigen. Mehr als das bisher geschehen ist.



MH: Man muss mit positiven Anreizen arbeiten. Die kommunale Finanzreform gibt ganz sicher keinen positiven Anreiz. Wer sich mit einer größeren Gemeinde zusammentut, erlebt nur negative Konsequenzen.



Martine Hansen (l.) und Françoise Hetto sind seit 2014 Vizevorsitzende der CSV.

Foto: Guy Jallay

Auch bei den Gemeindewahlen schwebt über der CSV das blau-rot-grüne Damoklesschwert. Wie wollen Sie die kommunale Verankerung von Blau-Rot-Grün verhindern?



MH: Wo es machbar und gewünscht ist, können wir es nicht verhindern. Unser Ziel muss es sein, mit kompetenten Listen möglichst viele Stimmen zu holen und Wahlprogramme zu erstellen, die es erlauben, Verbündete zu finden.



40 Prozent der Kandidaten sollen Frauen sein. Diese Quote erfüllt derzeit nur die CSV-Liste der Hauptstadt. Warum ist es so schwer, Kandidatinnen zu finden?



FH: Frauen, besonders junge Frauen, führen als Argument immer das Zeitmanagement an. Bei Männern hört man dieses Argument eigentlich nie. Frauen fehlt es oft auch am nötigen Selbstvertrauen.



MH: Kompetente Frauen trauen sich etwas zu. Das Argument mit dem Selbstvertrauen lässt sich also entkräften. Nicht entkräften lässt sich das Argument des Zeitmanagements. Familie, Beruf und politisches Engagement sind nicht leicht unter einen Hut zu bringen. Die Politik muss umdenken. Das Betreuungsangebot muss verbessert werden. Parteisitzungen müssen auch nicht bis in die Nacht hinein dauern. Und man muss als Kandidat oder Kandidatin auch nicht jedes Vereinsfest besuchen.



Andere Parteien haben in diesem Punkt bereits eigene Kampagnen gestartet. Mit welchen Maßnahmen will die CSV die Problematik angehen? Oder anders gefragt: Welche Ideen hat die CSV in ihren Handtaschen?



MH (lacht): Wir haben sicher keine rosafarbene Handtasche. Wir haben die Frage erörtert und sind zum Schluss gekommen: Es gibt nicht die eine Lösung. Wir müssen bei der Basis ansetzen und versuchen, mehr weibliche Parteimitglieder zu gewinnen. Dann schälen sich automatisch auch mehr Frauen heraus, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.



FH: Wir müssen auf kommunaler Ebene, z. B. über die Teilnahme an den Ausschüssen, das Interesse der jungen Menschen für Politik wecken. So erreichen wir nach und nach auch mehr Frauen.



Es handelt sich aber nicht um ein rein parteiinternes, sondern um ein gesellschaftliches Problem. Sie haben das Betreuungsangebot angesprochen. Was will die CSV hier tun, falls sie wieder Regierungsverantwortung übernehmen sollte?



MH: Es gibt ja Möglichkeiten, z. B. der Elternurlaub ...



FH: ... Allerdings entspricht der jetzige Elternurlaub nicht unseren Vorstellungen. Wir hätten uns mehr Flexibilität und einen längeren Zeitraum gewünscht. Schweden etwa ist sehr fortschrittlich, was die Arbeitszeitorganisation angeht. Wir haben da noch viel Nachholbedarf.



Parteipräsident Marc Spautz hatte letztes Jahr gefordert, dass die nationalen Volksvertreter auch bei den Gemeindewahlen antreten sollen. Das ist aber nicht der Fall ...



MH: Das galt vor allem für die Proporzgemeinden und es ist auch richtig, dies als Parteipräsident zu fordern. Dennoch kann jeder frei entscheiden.



In den rezenten Umfragen steht die CSV immer noch sehr gut da. Dabei entstand der Eindruck, dass sich manche in der Partei schon auf den Umfragen ausruhen ...



FH: Im Gegenteil. Die Umfrageergebnisse sind ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und ein Ansporn, Gas zu geben. Nicht mehr, nicht weniger.



MH: Sie geben sicherlich keinen Anlass, sich gemütlich zurückzulehnen. Wir sind da sehr vorsichtig. Umfragen können sich sehr schnell, ja schlagartig ändern.



Dennoch wird gemunkelt, dass CSV-intern bereits Posten vergeben werden ...



MH (lacht): Davon weiß ich nichts. Uns wurde jedenfalls noch kein Posten angeboten.



Was ist denn so schlecht an der Regierungspolitik, dass die CSV unbedingt wieder Verantwortung übernehmen sollte?



FH: Die Familienpolitik ist eine Katastrophe. Den Familien wird von oben herab diktiert, wie sie zu leben haben. Man sollte ihnen die Wahl lassen.



MH: Auch in der Bildungspolitik wurde vieles nicht oder nicht richtig angepackt: die Berufsausbildung, die Sprachproblematik im Secondaire. Es wird viel experimentiert und dafür wird viel Geld ausgegeben, aber ohne Gesamtkonzept. Das kann langfristig nicht aufgehen.



FH: Pro Jahr wächst der Schuldenberg um eine Milliarde Euro. Das können wir unserem Land nicht zumuten. Es gibt so viele Baustellen, von denen wir nicht wissen, welchen budgetären Impakt sie in der Zukunft haben werden. Wir müssen die Notbremse ziehen.



Eine gängige Kritik lautet: Die CSV war lange genug in der Verantwortung, um diese Reformbaustellen anzugehen. Muss sich die Partei nicht auch selbst in Frage stellen, um sich als glaubwürdige Alternative zu positionieren?



FH: Doch, ganz klar. Einiges, was früher seine Daseinsberechtigung hatte, funktioniert heute nicht mehr und muss anders angepackt werden.



MH: Wir haben ganz sicher nicht immer alles richtig gemacht. Im Wohnungsbau etwa sind wir weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Uns sollte kein Zacken aus der Krone brechen, wenn wir das zugeben.



In den Umfragen haben Sie beide besser abgeschnitten als die Parteispitze Spautz/Zeimet oder auch altbekannte Gesichter wie Laurent Mosar und Michel Wolter. Ist das nicht auch eine Botschaft an die Frauen, sich stärker zu engagieren?



MH (lacht): Das könnte man so interpretieren ...



FH: Es tut gut und ist ganz klar ein Ansporn, weiterzumachen. Die Menschen erkennen mehr und mehr, dass die Frauen gar keinen schlechten Job machen. Die Politskandale der letzten Wochen betreffen in erster Linie Männer. Von Politikerinnen, die in Machenschaften verwickelt wären, hört man eher wenig.



Anders formuliert: Setzt die Erneuerung der CSV nicht eine gewisse „Verweiblichung“ voraus?



MH: Mir ist nicht wichtig, ob Mann oder Frau. Wichtig ist, was die Menschen tun.



FH: Frauen genießen aber allgemein ein größeres Vertrauen...



MH: Das Vertrauen sollte bei kompetenten Menschen gleich sein, ob Frau oder Mann...



FH: ... und sie gelten als integer.



Sollten die Frauen ihre Vorzüge, wie z.B. die Integrität, nicht stärker nach außen kehren?



MH: Wir sollten eine gute Mischung haben. Jeder sollte die eigene Kompetenz zum Vorschein bringen.



FH: Machen wir uns nichts vor. Vor zehn Jahren wurde Frauen nur wenig zugetraut. Das ist dabei sich zu ändern.



Stimmt aber nicht der Eindruck, dass zu den wichtigen Themen nur Claude Wiseler spricht? Wirkt die Tradition der Partei so sehr nach, dass aus der „Premierspartei“ quasi eine „Spitzenkandidatenpartei“ wurde?



MH: Zu den national relevanten Themen wie Budget oder zum „Etat de la nation“ spricht Claude Wiseler. Er ist schließlich unser Spitzenkandidat. Dennoch hat jeder von uns seine Themenfelder. Daran hat sich auch nach der Kür des Spitzenkandidaten nichts geändert.



Stichwort Premierspartei: Jean-Claude Juncker strebt keine zweite Amtszeit als Kommissionspräsident an und hat auch ein nationales Comeback ausgeschlossen. Welche Rolle wird er ohne politisches Amt in der CSV spielen?



MH: So direkt haben wir nichts mit ihm zu tun. Er mischt sich bei uns in der Fraktion auch nicht ein. Über Input würden wir uns natürlich auch in Zukunft freuen.



FH: Ich denke, dass er froh sein wird, seine Ruhe zu haben.



Das hört sich jetzt nicht so an, als ob die CSV ihn vermissen würde ...



MH: Er ist immer willkommen, hat aber heute einen ganz anderen Job und wohl keine Zeit, um uns zu beraten. In der Partei gibt es also keine Strömungen, die ein Comeback herbeiwünschen?



FH: Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht.



MH: Darüber wird sich so weit ich weiß in der Partei keine Gedanken gemacht.