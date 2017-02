(nr) -Als ehemalige Direktorin der Ackerbauschule und Ex-Ministerin für Hochschulbildung und Forschung liegt die Bildungspolitik Martine Hansen verständlicherweise ganz besonders am Herzen. Der aktuellen Regierung wirft sie eine gewisse Konzeptlosigkeit vor. „Die Entscheidungen, die getroffen werden, sind nicht kohärent", so die CSV-Abgeordnete am Samstag in der Sendung "Background" auf RTL Radio. Viele Maßnahmen basieren nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Als Beispiel führt sie die zweisprachige Kinderbetreuung ab dem Alter von 1 Jahr an, im Rahmen derer sowohl die französische als auch die luxemburgische Sprache gefördert werden soll. Es gebe keine Beweise dafür, dass die Förderung des Französischen in diesem Alter Kindern in Luxemburg etwas nütze. Stattdessen belege aber eine Studie der Universität Luxemburg, dass Kinder die gut Luxemburgisch sprechen, später auch gut im Deutschen sind. Da das die Sprache der Alphabetisierung sei, „müssen wir im Cycle 1 noch gezielter die luxemburgische Sprache fördern", ist Martine Hansen überzeugt.

Keine Frage der Quantität



„Unsere Mehrsprachigkeit ist zweifelsohne ein wichtiger Trumpf in Luxemburg - und den müssen wir beibehalten", meint sie weiter. Gerade das Französische bereite jedoch vielen große Schwierigkeiten. „Es ist eine Selektionssprache", stellt die Abgeordnete fest. „Viele fallen in diesem Fach durch." Die Lösung des Problems liegt in ihren Augen aber nicht in der Quantität - wir würden bereits sehr viel Französisch lernen - sondern in der Qualität. Viele Schüler empfinden wahrscheinlich aufgrund letzterer eine tiefe Abscheu gegenüber dieser Sprache. Statt das Französische also schon ab 1 Jahr einzuführen, müsse man darüber nachdenken, die bestehenden Programme weniger komplex zu gestalten.



„Wir müssen uns die Frage stellen, ob wir in einem so jungen Alter bereits mit so vielen orthographischen und grammatikalischen Regeln, Zeiten und Unregelmäßigkeiten konfrontiert werden müssen." Dadurch verliere man sehr schnell die Lust an einer Sprache. Als positives Beispiel zieht Hansen die Lehrmethoden der Europaschule heran, wo in erster Linie Wert auf Verständigung gelegt wird.



Von der Idee, die Schuldirektoren durch 15 Regionaldirektoren zu ersetzen, hält Martine Hansen derweil nichts. Es sei wichtig, dass es direkt vor Ort einen Ansprechpartner für Eltern und Schüler gibt, der Entscheidungen trifft.

Die Knackpunkte der Landwirtschaftspolitik



Was das neue Agrargesetz anbelangt, so bemängelt die Politikerin vor allem, dass viele Maßnahmen aufgrund fehlender „Règlements grand-ducals" noch nicht umgesetzt werden konnten. „Leider hat man alles zu lange schleifen lassen."

Die wirtschaftliche Lage der Bauern sei noch immer nicht rosig. „Der Milchpreis hat zwar etwas angezogen, aber trotzdem wachen immer noch Bauern mit weniger Geld in der Tasche auf als am Tag zuvor." Die Lage sei entsprechend angespannt.

Für Jeremy Rifkins Vision von einer Hundert-Prozent-Bio-Landwirtschaft sieht Martine Hansen keine Zukunft. „Produktionstechnisch bekommen unsere Bauern das hin, aber die Produkte sind auch arbeitsintensiver und deswegen teurer. Das kann sich aber nicht jeder leisten." Nichtsdestotrotz wünscht sich die Ministerin einen Ausbau der Bio-Landschwirtschaft.

„Hannert dem Bierg wunnen och nach Leit"



In punkto Lebensqualität sieht Martine Hansen im Norden großen Nachholfbedarf. Die Regierung habe zwar „qualitatives Wachstum" vorgestellt, doch den ländlichen Raum dabei stark vernachlässigt. „Maintenir des espaces calmes" genüge den Bewohnern dort nicht. „Auch der ländliche Raum muss die Chance haben, sich zu entwickeln." Der öffentliche Transport sei unattraktiv und das Straßennetz gehöre ausgebaut. „Das ist wichtig für die Lebensqualität der Menschen dort oben und für den Verkehr im Allgemeinen."

Eine künftige Kandidatur als Spitzenkandidatin der CSV schließt die Politikerin übrigens nicht aus, auch wenn in den kommenden Jahren noch „einiges an Wasser den Berg hinabfließen wird". An den bevorstehenden Gemeindewahlen will Martine Hansen jedoch nicht teilnehmen - aus persönlichen Gründen, wie sie sagt.