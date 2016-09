(CR) - Le Premier ministre Xavier Bettel est intervenu ce mardi à la réunion plénière des Nations unies sur la gestion des déplacements massifs et des migrants à New York.

Il participe jusqu'au 23 septembre 2016 à la 71e session de l’assemblée générale des Nations unies placé cette année sous le thème: "Les objectifs de développement durable: force universelle de transformation du monde".

Dans son discours, ce mardi, il a déclaré que "cette crise globale appelle à une réponse globale, une responsabilité partagée ainsi qu’à une solidarité digne de ce nom".

Il a présenté les efforts du Luxembourg en la matière et rappelé que 1% du revenu national brut est investi dans l’aide publique au développement et que des fonds supplémentaires sont investis dans la lutte contre le changement climatique.

Enfin, il a lancé un appel en faveur d’une volonté politique pour régler et prévenir les conflits en vue de contribuer à mettre un terme aux mouvements d’exode massifs.

"C'est bien de s'engager, mais encore faut-il le faire"

Le Premier ministre a aussi coprésidé une table ronde intitulée "Éliminer les causes profondes des déplacements massifs des réfugiés".

Il a déploré que "la communauté internationale aie les instruments en main pour améliorer la vie de 65 millions de déplacés dont 21 millions de réfugiés, mais qu’elle ne parvienne pas à les mettre en œuvre dans toute leur efficacité".



"La durée moyenne de déplacement est de 17 ans: une génération perdue pour son pays, perdue pour la famille et qui peut être une proie aussi, pour tous les extrémistes du monde entier. Quel gâchis!"

"Chers collègues, dans le cadre des grandes conférences de 2015, nous avons pris des engagements, qu'il faut aussi respecter. C'est bien de se retrouver et de s'engager, mais encore faut il le faire."

"Comme je me permets toujours de le souligner dans mon pays, quand on me dit que la COP21 est un grand succès: je répond que oui, mais que si on avait déjà fait ce qu'on avait dit à Kyoto, à Rio, etc., on aurait peut-être moins besoin de faire de nos jours..."

L'intégralité du discours de Xavier Bettel qui s'est exprimé en français:

"Dire qu'on veut donner aux autres n'est pas populaire"

Il a lancé un appel à la communauté internationale afin de respecter les engagements pris lors des différentes conférences: "Les paroles ne suffisent pas, le monde a besoin d’actions concrètes."

"Investir dans une personne, c'est lui donner un futur. Quelqu'un qui quitte son pays, c'est justement parce qu'il n'y voit pas de futur, il n'a pas de perspective. Dans les périodes de restrictions budgétaires qu'on connaît dans nos pays, ce n'est pas populaire de dire qu'on veut donner aux autres. Les gens vont toujours vous dire: on a des problèmes chez nous!"

"Il faut qu'on soit conscient de la chance qu'on a"

"C'est ça le courage en politique: se dire qu'on a peut-être des problèmes chez nous, mais quand nous nous demandons si on va manger chaud ou froid, dans d'autres pays, une mère se demande si elle va pouvoir donner à quelque chose à manger à son enfant. Nous, on ne se pose pas cette question. La politique de coopération, c'est pour aider les plus pauvres et leur donner une perspective. Il faut qu'on réalise ça de temps en temps."

"La solidarité ça marche quand on voit les images terribles d'un enfant qui se noie dans la mer, quand on voit des images d'enfants qui meurent de faim, et avant Noël, souvent en Europe on est plus généreux. Mais la politique de coopération est quelque chose qui doit avoir lieu au quotidien. On doit aider les gens sans vouloir avoir un retour."

"Il faut qu'on soit conscient de la chance qu'on a, chez nous, quand d'autres se demandent combien de jours encore ils vont survivre. Nous perdons beaucoup de temps, n'en perdons plus."

