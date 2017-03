(ml) - Famillenministerin Corinne Cahen weigert sich, die Reform des garantierten Mindesteinkommens (RMG) nachzubessern. Der Gesetzentwurf, der zusammen mit dem Arbeitsministerium und der Arbeitsagentur Adem ausgearbeitet wurde, sei vom Ministerrat gebilligt worden, dem auch die LSAP angehöre, sagte Cahen am Dienstag gegenüber dem Radio "100,7". Die DP-Ministerin will erst einmal abwarten, welche Schlussfolgerungen der Staatsrat in seinem Gutachten zurückbehält. Anschließend werden sich die Abgeordneten mit dem Text befassen.



Vor zwei Wochen hatte sich die LSAP-Abgeordnete Taina Bofferding kritisch zur Reform des RMG geäußert. Ihre Partei habe sich zum Ziel gesetzt, dass niemand im Zuge der Reform finanziell schlechter abschneiden dürfe als zuvor. Mit der Einführung des neuen REVIS-Systems würden jedoch für manche Haushalte Einbußen in Höhe von 50 Euro pro Monat entstehen. Deshalb müsse nachgebessert werden, forderte Bofferding damals.



Finanzielle Anreize schaffen



Seitens der Regierung seien jedoch keine Änderungsanträge vorgesehen, bekräftigt Cahen. Die Ministerin verteidigte erneut die Reform. Es handele sich um einen ausgewogenen Text. Beinahe 20.000 Menschen beziehen derzeit hierzulande das garantierte Mindesteinkommen. Es richtet sich an Personen und Haushalte, deren Einkommen unter einer gewissen Grenze liegt, die als Existenzminimum gilt.



Mitte Januar wurde das Konzept zur Reform des RMG vorgestellt. Künftig wird das "revenu d'inclusion sociale" (REVIS) das "revenu minimum garanti" ersetzen. Ziel der Reform ist es, finanzielle Anreize zu schaffen, damit sich zusätzliche Arbeit für die REVIS-Bezieher lohnt. Zudem sollen kinderreiche Familien und Alleinerziehende finanziell stärker unterstützt werden. Des Weiteren soll eine administrative Vereinfachung vollzogen werden.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.