(ml) - Noch immer wirft die jüngste illegale Abhöraktion zahlreiche Fragen auf. Wer wurde belauscht? War an diesem illegalen Lauschangriff ein ausländischer Geheimdienst beteiligt?

Drei Wochen lang schnitt der Geheimdienst Telefongespräche mit, ohne dass die SREL-Anfrage zur Genehmigung der Überwachsungsmaßnahme verlängert wurde. Einen Tag nach der Enthüllung des "Tageblatt" meldete sich die Regierung am Sonntag zu Wort und sprach in einer Pressemitteilung von einem "Versehen." Der entsprechende Antrag sei unbeabsichtigt nicht verlängert worden, hieß es.



Die Tatsache, dass der luxemburgische Geheimdienst ein Telefon länger abgehört hat als dies erlaubt war, sei auf einen administrativen Fehler zurückzuführen, unterstreicht auch CSV-Fraktionschef Claude Wiseler, der zugleich den parlamentarischen SREL-Kontrollausschuss leitet.

Einhellige Meinung



Die Mitglieder der zuständigen Kommission seien am 11. März von der SREL-Direktorin Doris Woltz über die Panne informiert worden. Bereits zuvor sei Premierminister Xavier Bettel darüber in Kenntnis gesetzt worden. Nach den Ausführungen der SREL-Direktorin habe innerhalb des SREL-Kontrollausschusses die einhellige Meinung geherrscht, dass es keine Absicht gegeben habe, die Abhöraktion ohne die erforderliche Genehmigung seitens der Richter zu verlängern. Die Informationen, die man von Doris Woltz erhalten habe, würden sich mit dem Inhalt der Pressemitteilung decken, den die Regierung veröffentlicht habe.



Innerhalb des Geheimdienstes seien bereits erste Konsequenzen gezogen worden, so Wiseler. Zudem habe eine Reorganisation stattgefunden, um zu verhindern, dass sich ähnliche Vorfälle in Zukunft wiederholen. Aufgabe des SREL-Ausschusses sei es nun, zu überprüfen, ob diese Änderungen tatsächlich umgesetzt werden und auch wirksam sind. Inzwischen wurde eine Mitarbeiterin des Geheimdienstes von ihrem Posten enthoben und in eine andere Abteilung versetzt. Unklar ist derzeit, ob diese Entscheidung ein Disziplinarverfahren oder ein Ermittlungsverfahren der Justiz nach sich ziehen wird.



Bettel wird Abgeordneten Rede und Antwort stehen



Als Vorsitzender der parlamentarischen Kontrollkommission stehe es ihm nicht zu, die ganze Angelegenheit politisch zu kommentieren, betont Claude Wiseler. Trotz seiner Überwachungsfunktion über den Geheimdienst, spreche jedoch nichts dagegen, dass die CSV ihre klassische Oppositionsarbeit verrichte, stellt Wiseler klar. Deshalb sei es absolut normal, dass seine Partei Premierminister Xavier Bettel zu diesem Thema befragen möchte. Die CSV hat bereits um einen Termin in der parlamentarischen Institutionenkommission gebeten.







