Claude Turmes hat nicht den Anspruch, „objektiv“ zu sein, so der Luxemburger im Nachwort von „Transition énergétique: une chance pour l'Europe“. Dafür sei er viel zu sehr in das Geschehen involviert, über das er hier schreibt.

Und dennoch liegt die sichtbarste Qualität dieses Buches wohl darin, dass es viele Vorurteile zerstreut. Turmes schafft es, über weite Strecken des Buches, die Debatte um nachhaltigere Energiepolitik zu entideologisieren. Geschichten aus seiner 18-jährigen Erfahrung als EU-Parlamentarier zeigen, dass man die Welt nicht in gute Grüne und böse Konservative einteilen kann. Vielmehr zeigt Turmes, dass es im Bereich der Energie manchmal zu überraschenden Allianzen kommen kann. Und dass es in jedem politischen Lager Visionäre gibt, die den Kampf für sauberere und billigere Energie vorantreiben. Im Buch lobt Turmes manchmal die Arbeit von Menschen, die eigentlich die politischen Gegner des Luxemburgers sind – von spanischen Konservativen bis hin zu Jean-Claude Juncker.



Das Vorwort des Buches hat Jean-Louis Borloo geschrieben, französischer Umweltminister unter dem konservativen Nicolas Sarkozy. Claude Turmes hat kein Manifest verfasst, sondern eine ehrliche Berichterstattung über die Kulissen der EU-Politik, wo es Interessen gibt, die jenseits der binären Links-rechts-Einteilung der Politik liegen. Erfrischend.



EU-Kenner Turmes



Genauso glückt es Turmes, durch die Energiepolitik, die gegenwärtige Nationalisierung der Europapolitik zu illustrieren. Das Streben nach Einstimmigkeit unter den EU-Staaten hat in den vergangenen Jahren wichtige Reformen verhindert, da – auch in der Energiepolitik – das Vetorecht gestärkt wurde.

Viele Beobachtungen des EU-Kenners Turmes sind besonders relevant. Zum Beispiel wäre es tatsächlich besser gewesen, wenn Juncker 2014 den Klimakommissar zum Vizepräsidenten der Behörde erhoben hätte. Die ressortübergreifende Natur der Klimapolitik hätte dadurch innerhalb der Kommission besser in Angriff genommen werden können. Auch ist das Plädoyer für die Ökodesign-Richtlinie für Haushaltsgeräte eine wichtige Erinnerung daran, wie sinnvoll Regulierungen auf EU-Ebene sein können. Besonders in einer Zeit, in der viele Politiker der Versuchung verfallen, das „Klein-Klein“ aus Brüssel anzuprangern.



Wenige Schwachstellen



Eine weitere Stärke des Buches ist seine klare Sprache. Das Buch ist pädagogisch und spannend geschrieben. Es kann dadurch als Leseschlüssel dienen, um die brisanten politischen Fragen zu entlarven, die sich oft hinter der obskuren Sprache von Pressemitteilungen und Gipfelerklärungen verstecken.

Leider schwächt das Werk sich manchmal selbst. Die Quellenangaben sind oft lückenhaft. Aussagen wie, dass die polnische Belchatow-Kohlezentrale die schmutzigste Europas sei, müssten von einer Quellenangabe untermauert werden, auch wenn diese Information für Insider als selbstverständlich erscheint. Auch verfällt Turmes etwas zu oft der Versuchung, von bösen Industrielobbys und guten Umweltaktivisten zu reden. Als Stilmittel hat diese Pauschalisierung ihren Sinn, für eine präzise Analyse ist sie jedoch zu grob. Doch bis auf diese wenige Schwachstellen ist das Buch ein gelungener und zugänglicher Einstieg in die Welt der europäischen Energiepolitik.







Claude Turmes: Transition énergétique

Verlag: Les petits matins. 480 Seiten, 23 €



ISBN 978-2-36383-231-3