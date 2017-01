(jag) - Bei RTL dreht sich das Personalkarussell: nach dem Abgang des langjährigen Direktors Alain Berwick geht nun auch Chefredakteur Guy Kaiser in Rente. Laut Kaiser sei es nach 38 Jahren an der Zeit das Zepter abzugeben. Dies umso mehr, als mit dem Umzug in ein neues Gebäude und dem Zusammenlegen der einzelnen Redaktionen neue Herausforderungen anstehen würden.

Die Nachfolge übernimmt RTL-Radio Journalist Roy Grotz. Grotz wechselte 2012 vom "Groupe Saint-Paul" zu RTL. Innerhalb der Saint-Paul-Gruppe war Grotz jahrelang Radiojournalist bei DNR. Zudem stand er als Generalkommissar an der Spitze der "Lëtzebuerger Guiden a Scouten".