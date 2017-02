(C.) - Die Staatsbeamtengewerkschaft CGFP und die Gewerkschaft des Gemeindepersonals (FGFC) wollen auch künftig zusammenarbeiten und ihre Kooperation noch weiter ausbauen, wenn es um die Verteidigung gemeinsamer Interessen geht. Dies teilten beide Gewerkschaften in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Freitag mit.



CGFP und FGFC sind seit 2000 durch einen Kooperationsvertrag miteinander verbunden. Betreffend dem Interesse der ALBSC ("Association Luxembourgeoise des Bachelors Scientifiques des Communes") der CGFP als Mitgliedsorganisation beizutreten, einigten sich beide Gewerkschaften darauf, dass die ALBSC nicht der CGFP, sondern der FGFC beitreten solle, da die Gewerkschaft des Gemeindepersonals am besten aufgestellt sei, um die Interessen der bei den Gemeinden Beschäftigten zu vertreten.