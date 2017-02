(ml) - Die Nachricht, dass die Regierung die Vermummung per Gesetz auf nationaler Ebene regeln will, ruft nach wie vor zahlreiche Reaktionen hervor. Die CSV wollte das Thema am Mittwoch auf die Tagesordnung des parlamentarischen Justizausschusses setzen lassen. Dieser Forderung sei jedoch nicht Folge geleistet wortden, da die Agenda bereits überfüllt sei, sagte Viviane Loschetter (Déi Gréng), Präsidentin der Fachkommission.



Sowohl Premier Xavier Bettel als auch Jusizminister Félix Braz hatten sich bislang immer gegen ein gesetzliches "Burkaverbot" auf nationaler Ebene ausgesprochen ...