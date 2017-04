(ml) - Vergangene Woche reichte die britische Premierministerin Theresa May die Scheidung von der Europäischen Union ein. Nach 42 Jahren Mitgliedschaft verlässt Großbritannien die EU. Der Brexit wird den ökonomischen und sozialen Abstieg der Briten beschleunigen, so die Befürchtung zahlreicher Experten.



Nun meldet sich John Marshall, der britische Botschafter in Luxemburg, zu Wort. Der Diplomat, der mit den sozialen Medien bestens vertraut ist, versichert in einer zweiminütigen Videoaufnahme auf Facebook, dass sein Land den Dialog mit der EU nicht abreißen lasse. Der Clou: John Marshall führt seine Argumente in luxemburgischer Sprache auf.



In den vergangenen Tagen hätten ihm viele Luxemburger ihre Enttäuschung über den Brexit kundgetan, so der Botschafter. Anhand von vier Punkten versichert der Diplomat, sein Land werde sich darum bemühen, die ausgezeichneten bilateralen Beziehungen zwischen Großbritannien und Luxemburg fortzusetzen.



"Wir verlassen die EU, doch wir kehren Europa nicht den Rücken", unterstreicht John Marshall. Großbritannien peile eine "neue tiefe spezielle Partnerschaft" mit Europa an. Auch in Zukunft bleibe das Königreich ein guter Freund, Alliierter und engagierter Partner. Der britische Botschafter drückt zudem den Wunsch aus, dass die EU Erfolg haben wird, da dies auch im Interesse des Königreiches sei. Die liberal-demokratischen Werte müssten auch künftig an vorderster Stelle stehen. Seite an Seite werde man diese Werte verteidigen und vorantreiben.



"Schnell ein Abkommen erzielen "



"Ich würde den Bürgern ihre Unsicherheit gerne wegnehmen", beteuert Marshall. Ziel müsse es sein, so schnell wie möglich ein Abkommen zu erzielen. Die Rechte der Luxemburger, die in Großbritannien leben, müssten gewährleistet bleiben. Gleiches gelte auch für die Briten mit Wohnsitz im Großherzogtum.



Das Vereinigte Königreich werde mit einem konstruktiven Geist in die bevorstehende Verhandlungen mit der EU gehen, in der Hoffnung, das bestmögliche Abkommen für beide Seiten auszuhandeln. Marhsall ist fest davon überzeugt, dass die enge Partnerschaft zwischen den Finanzzentren in London und Luxemburg keinen Schaden abbekommen wird.



Bereits vor Wochen zog der britische Botschafter die Aufmerksamkeit auf sich, als er auf Twitter nette Geschichten veröffentlichte, in denen gezeigt wird, was sein Heimatland mit seinem Gastland verbindet.