Le professeur Henri Pujol, éminent cancérologue français, a proclamé: «Autrefois, le malade était objet de soins; aujourd’hui, il est partenaire des soins». Soit, une nuance appréciable puisqu’ainsi, le «malade objet» devient le «malade sujet»…



On comprendra donc que cet important virage destiné à mettre en place la démarche participative du patient, va changer fondamentalement les mentalités, non seulement des professionnels de santé mais aussi des bénéficiaires, laissant de surcroît supposer une connotation plus humaine ...