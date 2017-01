Ee vun deene beléiftsten Themen an der politescher Diskussioun hei zu Lëtzebuerg ass jo de sougenannten Tanktourismus. Lo läit jo eng Etude um Dësch vum Här Ewringmann, déi hei soll méi Kloerheet bréngen. Wann ee sech awer dann dës Etude duerchliest, dann ass een dono awer net vill méi schlau wéi virdrun, ausser d'Bestätegung, datt et keen nennenswäerte richtegen Tanktourismus gëtt. Hei kann ee vun zwou groussen Axe schwätzen, eng Kéier vum ekonomeschen an da vum Ëmwelt- a Gesondheetsaspekt.



Vum reng ekonomeschen Aspekt gekuckt, huet Lëtzebuerg hei jo näischt anescht gemaach, wéi och all déi aner EU-Länner, mir hunn ons Accisen a Steieren an der EU-Tabell positionnéiert ...