Madame Schumacher, eng Rei Saachen an Ärem Leitartikel kann een dann, trotz aller journalistescher Interpretatiounsfräiheet, awer net einfach sou stoe loossen. Sécher war den Zäitpunkt vun der Assignatioun, sou knapps vrun de Chrëschtdeeg, net dee beschten, mee wäer et anescht gewiescht, wann et viru Silvester gewiescht wär? Et war jo wuel keng Iwwerraschung, datt déi Klo kéim, well de Syfel schwätzt jo scho méintlaang dovunner. Oder hat keen ëm dat zougetraut?



Datt den Äerzbëschof net ënnerschriwwen huet, ass duerchaus verständlech ...